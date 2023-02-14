فرص استثمارية للقطاع السياحي المصري بدولة جنوب السودان

قالت الإدارة العامة للعلاقات الدولية بوزارة السياحة والآثار، إن وزارة الخارجية أرسلت خطابا إلى وزارة السياحة، بخصوص العرض الوارد لسفارة مصر في جوبا، الخاص بتصور وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان لفرص الاستثمار الواعدة ببلاده في مختلف المجالات، لافتة إلى أن المشروعات التى يرغب الجانب الجنوب سوداني في الاستثمار بها، تشمل العديد من المجالات السياحية.

المشروعات المتاحة للاستثمار بمجال السياحة بجنوب السودان

وأضافت وزارة السياحة والآثار خلال الخطاب الذي أرسلته إلى أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن دولة جنوب السودان ترغب في الاستثمار فى عدد من أوجه المجال السياحي، وهي:

- فنادق الـ5 نجوم ومركز المؤتمرات الدولي في جوبا.

- الفنادق التجارية في عاصمة الأقاليم الأخرى.

- قوارب الرحلات البحرية والمطاعم العائمة على نهر النيل.

- نزل ومخيمات السفاري في المنتزهات الوطنية: نيمولى وبوما وغيرها.

- التجديف بالنيل بين نيمولي وجوبا.

- تربية الطيور وصيد الأسماك فى منطقة السد الرطبة .

-تصوير الحياة البرية والصيد.

إرسال خطاب للشركات المالكة للفنادق

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية خلال المنشور الذى أرسله اليوم إلى الشركات المالكة للفنادق المصرية ولشركات إدارة المنشآت الفندقية بمصر، إنه يجب الاطلاع على الفرص الاستثمارية بالمجال السياحي بدولة جنوب السودان، وإرسال الرأي إلى الغرفة بشآن إمكانية الاستثمار، حتى يتسنى للغرفة الرد على وزارة السياحة والآثار.