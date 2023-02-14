العاملون بالفنادق يتلقون دورات يوم الاثنين لكيفية التعامل مع السياح

قال هيثم نصار، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ورئيس لجنة التدريب بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة ستبدأ أيام 20 و21 و22 فبراير الجارى فى تنظيم دورات للعاملين بالفنادق عبر أحد التطبيقات الإلكترونية «زووم» حول «أدبيات التعامل مع السائحين لتفادى السلوكيات السلبية».

تقديم خدمة فندقية متميزة للنزلاء

وأضاف خلال المنشور الدورى الذى تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية أن تلك الدورات تأتى فى إطار حرص غرفة المنشآت الفندقية على تقديم خدمة فندقية متميزة للنزلاء من المصريين والعرب والأجانب، لافتا إلى أن تلك الدورات تتم بتعاون وثيق مع وزارة السياحة والآثار وبالاتفاق مع شركة (e youth) وبالشراكة مع لوريال إيجيبت على تقديم التدريب الإلكترونى للعاملين بالفنادق مجانا.

وطالب نصار خلال المنشور كل الفنادق بالدخول على الرابط الذى حددته الغرفة وتسجيل أسماء المشاركين من العاملين الذى يرغب الفندق فى حضورهم لتلك الدورة التدريبية، مع تحديد الميعاد المناسب لظروف العمل وفقا للأيام المتاحة للتدريب وذلك فى موعد أقصاه غدا الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023، موضحا أنه بعد الانتهاء من ملء الاستمارة سيتم موافاة الفندق برابط التدريب والمواعيد المتاحة .

دورات للعاملين بالمطاعم السياحية

ومن جهته، قال عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية إن العاملين بالمطاعم والمنشآت السياحية سيبدأون خلال الأيام القليلة المقبلة فى تلقى الدورات التدريبية عبر تطبيق "زوووم" وذلك حول "أدبيات التعامل مع السائحين لتفادى السلوكيات السلبية".

يشار إلى أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية قد أعلنت أن هذا التدريب يخلق وعيا لآلية تعامل العاملين بالمطاعم السياحية مع السائح، وأن مدة التدريب عبر تطبيق (zoom) ستكون ساعة ونصف على ألا يقل عدد الحاضرين في المحاضرة الواحدة عن 250 شخصا.