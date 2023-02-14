أسعار وشروط شقق دار مصر.. اعرف خطوات الحجز إلكترونيا

تنتهي وزارة الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير، من حجز شقق دار مصر، الخميس المقبل، معلنة كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات سكنية بالمرحلة الرابعة.

وذكرت الوزارة، أنّ عدد الواحدات السكنية بالمشروع يبلغ 512 وحدة، بمساحات من 100 حتى 150 مترا، وتكون أماكن حجز شقق دار مصر في «العبور- 15 مايو- برج العرب الجديدة- دمياط».

تفاصيل شقق دار مصر

وتستعرض «الوطن»، خطوات حجز شقق دار مصر وأسعارها وشروطها خلال السطور الآتية:

شروط حجز وحدات شقق دار مصر

- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على كراسة الشروط، وعلمه بكل ما جاء بها وقبوله لكل الاشتراطات الموجودة بها.

- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على الشروط والأحكام الخاصة بالحجز الإلكتروني وعلمه وقبوله لها.

- يقر المتقدم للحجز بمسؤولياته الكاملة في الحفاظ على اسم المستخدم، وكلمة السر الخاصة به على الموقع الالكتروني، وكذلك مسؤولياته الكاملة على كافة الأحداث التي تتم من خلال اسم المستخدم الممنوح له.

- تعديل بيانات حجز الوحدات مسموح به أثناء الإدخال فقط قبل إرسال طلب التسجيل.

أسعار شقق دار مصر

- سجل سعر المتر الواحد بمدينة العبور 7610 جنيهات، والشقة الـ100 متر 761 ألف جنيه، والشقة الـ150 متر مليون و171 مليون جنيه.

- سعر المتر في مدينة 15 مايو 7200 جنيه، والشقة الـ130 مترا 735 ألف جنيه.

- سجل سعر المتر في مدينة برج العرب 6120 جنيها، فيما وصل سعر الشقة الـ140 متر إلى مليون و8 آلاف جنيه.

- سجل سعر المتر في مدينة دمياط الجديدة 7985 جنيها، فيما وصل سعر الشقة الـ130 متر إلى مليون و38 ألف جنيه.

كيفية حجز شقق دار مصر إلكترونيا

ويمكن حجز شقق دار مصر من خلال التوجه إلى الرابط الإلكتروني الخاص بالحجز عن طريق موقع بنك الاسكان والتعمير من هنا، وملء البيانات المطلوبة.