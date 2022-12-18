الجزار يتسلم رئاسة الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

تَسلم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئاسة الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، من السفير الأردنى في مصر، نيابة عن وزير الأشغال العامة والإسكان بالمملكة الأردنية الهاشمية، بصفته رئيس الدورة السابقة.

طفرة حضارية في إنشاء المدن الجديدة

وبعد تسلمه رئاسة الدورة الـ39، استهل الجزار كلمته قائلا «يسعدني التقدم بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلي المملكة الأردنية الهاشمية، على حسن رئاستها للدورة السابقة للمجلس، وحسن ضيافتها للمنتدي الوزاري العربي الرابع، ويشرفنا استضافة الدورة الحالية في بلدكم الثاني مصر، وأدعو الله أن يوفقنا في رئاسة الدورة الحالية، وأن تكلل أعماله بالنجاح، ويسعدني مشاركتكم في فعاليات مؤتمر الإسكان العربي في نسخته السابعة، آملا أن يعزز من الارتقاء بجودة حياة شعوبنا العربية».

وأضاف «مجلسنا الموقر حقق خلال دوراته السابقة العديد من الإنجازات، في مجال تعزيز آليات التعاون العربي المشترك، وتوحيد الرؤي المشتركة تجاه القضايا والتحديات المتعلقة بالإإسكان والتنمية العمرانية، والحث على تكاتف الجهود العربية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تلك التحديات، ومن هذا المنطلق، أود الإشارة إلي الدور المهم للمجلس منذ إنشائه، في تعزيز التعاون العربي لتحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل سياسات واستراتيجيات الإسكان والتنمية العمرانية، ورفع قدرات مدننا العربية من خلال التخطيط الذكي والمستدام، بهدف توفير المأوي الملائم لكل مواطن عربي».

الترويج لدور مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة

وتابع الجزار في كلمته، «في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، شرفنا بمشاركة العديد من الدول العربية في الدورة الـ11 للمنتدي الحضري العالمي العاشر، الذي عقد في بولندا خلال يوليو الماضي».

وأضاف أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شاركت في تنظيم عدة جلسات، للترويج للدور المصري في توطين أهداف التنمية المستدامة، وعرض أفضل ممارسات التنمية العمرانية، موضحا «برزت أهمية المشاركة المصرية في تلك الفعاليات، خاصة في إطار فوز مصر باستضافة الدورة الـ12 للمنتدى خلال عام 2024، وتعد المرة الأولى التي يعقد فيها المنتدى بدولة أفريقية، منذ أكثر من 20 عاما».

الانتهاء من دراسة التشريعات المنظمة للإسكان بالدول العربية

وأشار الجزار إلى أنه «في إطار البند الخاص بدراسة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير بالدول العربية، يسعدنا الإعلان عن الانتهاء من إعداد دراسة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير بالدول العربية، وإخراجها في صورتها النهائية».

ووجه الشكر إلى الدول العربية المساهمة في إعداد الدراسة، معربا عن أمله أن تسهم الدراسة في دعم الدول العربية لتطوير واستحداث تشريعات تحل المشكلات التي تواجه منظومة الإسكان والعمران، كما أوضح «مصر شهدت طفرة حضارية في إنشاء المدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع، التي تعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية، وتساعد فى تهيئة بيئة معيشية ملائمة للمواطن، في إطار من الحداثة والتقدم».

وأضاف «في هذه المناسبة أود تأكيد أهمية مؤتمر الإسكان العربي السابع، لمناقشته إحدى القضايا التي يضعها المجلس على قائمة أولوياته، وهي قضية المدن الذكية المستدامة، وجودة حياة المواطنين، ونأمل أن يتم من خلال جلسات المؤتمر، تبادل الخبرات، ومناقشة التحديات، والوصول إلى التوصيات التي تكون نواة للعمل الجاد والمثمر بين الدول العربية».