قوافل لبيع السلع بتخفيضات تصل لـ20% في قرى مطروح

نظمت مديرية التموين بمحافظة مطروح بالتعاون مع الغرفة التجارية، وتجار الجملة، قافلة للسلع والمواد الغذائية في المناطق النائية بالنجيلة، بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة 20%.

قوافل تجوب القرى والنجوع

وقالت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ«الوطن» إن هناك خطة تنفذها مديرية التموين بتوجيهات من الدكتور علي المصلحي وزير التموين، تستهدف جميع القرى والنجوع من خلال قوافل بسيارات متحركة تنتقل من مرسى مطروح إلى المناطق البعيدة الواقعة غرب مطروح النجيلة وبراني والسلوم، والمناطق الواقعة شرقا مثل رأس الحكمة.

توافر السلع الغذائية

وأضافت وكيل وزارة التموين بمحافظة مطروح أن القوافل الغذائية وفرنا بها جميع السلع والمواد الأساسية للمواطنين، من الزيت والسكر والأرز والدقيق والسمنة والمكرونة، ومنتجات الألبان كالجبن والحليب.

إقبال كبير

وشهدت القافلة المتحركة في النجيلة إقبالًا كبيرًا من الأهالي بمدينة النجيلة والقرى والمناطق السكنية التابعة لها علي سيارات القافلة، في ظل السماح بالشراء لجميع الأسر لتغطية جميع احتياجاتهم من السلع، وسيتم تكرار هذه القوافل على مستوى المحافظة في جميع المناطق النائية.