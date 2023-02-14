مصر تشارك بمعرض ميلانو السياحي في إيطاليا لترويج المقصد المصري

قال عمرو القاضي، رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص يشارك بمعرض ميلانو السياحي الدولي BIT المُقام حاليًا بإيطاليا، لافتا إلى افتتاح الجناح المصري بالمعرض في حضور السفيرة منال عبد الدايم قنصل مصر العام في ميلانو، ومحمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في ألمانيا والمشرف الإداري والمالي على مكتب وزارة السياحة بإيطاليا، وأعضاء القنصلية المصرية في ميلانو، والعديد من ممثلي شركات السياحة والطيران والفنادق المصرية المشاركة في المعرض.

أهمية المشاركة بالمعرض

وأضاف «القاضي»، خلال تصريحات صحفية اليوم أن المشاركة المصرية في المعرض هذا العام تأتي في إطار اهتمام الهيئة بالتواصل المستمر مع منظمي الرحلات الإيطاليين لعرض المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وما يشهده قطاع السياحة في مصر من تطورات بالإضافة إلى عرض الاستراتيجية التسويقية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري وجهود الدولة في تطوير البنية التحتية السياحية والتطوير الذي تشهده المتاحف والمواقع الأثرية.

الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا

وأوضح أن السوق الإيطالية من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، فضلا عن تعدد وتنوع المقاصد والتجارب السياحية المصرية التي يفضلها السائح الإيطالي ما بين السياحة الثقافية والشاطئية والمغامرات في القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ ومرسي مطروح وسيوة وغيرها من المدن السياحية.

وأشار محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في ألمانيا، إلى أن الجناح المصري المشارك في المعرض يشهد إقبالاً كبيراً من الزائرين والعارضين من مختلف الدول المشاركة.

وتم عقد اجتماعات مهنية عديدة مع كبار منظمي الرحلات الإيطاليين وشركات الطيران الناقلة للسياحة الإيطالية إلى مصر، تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر، وأن تتضمن البرامج السياحية عددا من الأنماط والمنتجات السياحية المختلفة التي يستطيع السائح الإيطالي الاستمتاع بها وتنويع تجاربه السياحية خلال زيارته لمصر.

ولفت إلى بحث فرص التعاون بين هيئة تنشيط السياحة المصرية ومنظمي الرحلات للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الإيطالية من خلال تنفيذ الحملات الدعائية المشتركة وتنظيم الزيارات التعريفية للشركات السياحية الإيطالية لزيارة المقصد السياحي المصري وتعريفهم بما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.

وأوضح أن رئيس هيئة تنشيط السياحة أجرى العديد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الإيطالية المتخصصة في السياحة لتعريف السائح الإيطالي بالأنماط والمنتجات السياحية وبالمقاصد السياحية المصرية وجاهزيتها لاستقبال السائحين من كافة دول العالم ولاسيما السائحين الإيطاليين.