«أسماء مجدي» من متطوعة مبادرة «تأهيل وتمكين» لنائب رئيس بني سويف

بدأت حياتها كمتطوعة في مبادرة «تأهيل وتمكين»، التي اطلقتها الدولة لتأهيل الشباب للمناصب القيادية، وأصبحت نائبا لرئيس مركز ومدينة بني سويف، هي الدكتورة أسماء مجدي التي عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا عنها بعنوان «نموذج عملي وواقعي لفكرة تمكين وتأهيل الشباب.. أسماء مجدي من المبادرة لنائب رئيس مدينة بني سويف»، في محافظة بني سويف.

أكد التقرير أنه جرى تنفيذ مبادرة لتمكين الشباب بمختلف القطاعات تحت عنوان «تأهيل وتمكين»، وشارك فيها حوالي 46 شابا تم تأهيلهم في المجالات والتخصصات مثل القانون والإدارة والأمن القومي والتواصل الفعال ومكافحة الفساد والاقتصاد والمسائلة الاجتماعية وإدارة الأزمات من بينهم أسماء مجدي التي أكدت أنها ستكون قد التحدي والمسؤولية:«أنا قد التحدي».

الدكتورة أسماء مجدي نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف

ووفق التقرير، فإن نجحت الدكتورة أسماء مجدي في تولي منصب نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، وذلك عن طريق المحاضرات والجولات الميدانية، وفي مقدمة ثمار المبادرة، وبعد نجاحها في إثبات قدرتها وبعد أن اجتازت كل التدريبات ضمن المبادرات وتأهيلها.

تولت أسماء العمل كمتطوع لرئيس الوحدة القروية ببياض العرب

قرار التعيين جاء بعد عدة مراحل من التدريب والاختبارات والعمل كمتطوعة لرؤساء المدن والقرى، وتولت أسماء العمل كمتطوع لرئيس الوحدة القروية بقرية بياض العرب، وبعدها مساعد متطوع لرئيس مدينة بني سويف، وبعد إثبات قدرتها في العمل خلال تلك الفترة جرى نقلها من محل عملها الأصلي كنائب رسميا لرئيس مدينة بني سويف بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وقالت الدكتورة أسماء مجدي نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، إنها شاركت في مبادرة تأهيل وتمكين عن طريق رابط أطلقته المحافظة على الإنترنت، وبعدها جرى اختيارها ضمن 43 شاب وفتاة، «تم تدريبنا بعدما انخرطنا في اختبارات ومقابلات كثيرة، ثم جرى تمكيني كمساعد متطوع لرئيس قرية بياض العرب لمدة 21 يوما».

وتابعت: «في قرية بياض العرب عملنا على 4 محاور رئيسة، هي الخطة الاستثمارية والمراكز التكنولوجية والنظافة والرصد الميداني، أثبتنا كفاءة، وفي بني سويف عملنا على نطاق أوسع، وهو نطاق المدينة والقرى، ثم جرى انتدابي من جهة عملي الأصلي للعمل نائبةً لرئيس مركز ومدينة بني سويف، وعملت على ملفات مختلفة مثل الأزمات وحياة كريمة، حيث شاركت في تجهيز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية».