«التموين» تبدأ اليوم موسم توريد بنجر السكر من المزارعين لصالح مصانعها

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء 15 فبراير، موسم توريد بنجر السكر، والذي يحل موعده منتصف شهر فبراير من كل عام، وذلك من خلال استلام محصول البنجر من المزارعين في المحافظات وتحويله إلى مصانع السكر التابعة للوزارة لبدء إنتاج السكر.

سعر توريد طن بنجر السكر

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع سعر توريد طن بنجر السكر وقصب السكر، وذلك بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قيمة التوريد لارتفاع مدخلات الإنتاج، إذ تبلغ أسعار التوريد كالتالي:

** 1000 جنيه سعر توريد طن بنجر السكر.

** 1100 جنيه سعر توريد طن قصب السكر.

وتستكمال حاليا وزارة التموين في استلام محصول القصب من المزارعين، والذي بدأ موسم حصاده بداية شهر يناير الماضي، وتسلمت وزارة التموين حاليا أكثر من 2 مليون ونصف طن قصب أنتجت منهم ما يقرب من ربع مليون طن من السكر.

ووفقا للقرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإن مستحقات المزارعين الموردين لمحصول البنجر لصالح وزارة التموين، سيتم تحويلها لها خلال مدة 15 يوما فقط عبر ماكينات الصرف أو البنوك.

وكان الدكتور علي المصيلحي أعلن نسبة اكتفاء مصر من السكر بأنها تخطت 90%، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات السكر المستوردة.