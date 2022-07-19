أبواليزيد: نجاح موسم توريد البنجر وزيادة إنتاج السكر إلى مليون و750 ألف طن

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين، إن صناعة السكر في مصر، شهدت طفرة كبيرة بفضل الاستثمارات الجديدة التي استطاعت الحكومة جذبها وما ترتب عليه من إقامة مصانع جديدة، مثل مصنع غرب المنيا والذي يعد أكبر مصنع للسكر في الشرق الأوسط.

زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالبنجر إلى 610 آلاف فدان

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أنّ مصر الآن تخطو نحو الاكتفاء الذاتي من السكر، لافتًا إلى أن الإنتاج الحالي يحقق 90% من الإنتاج الذاتي، وبتشغيل مصنع المنيا تستهدف الحكومة تحقيق 100% من الاكتفاء الذاتي للسكر.

وأوضح أن الاكتفاء الذاتي المتحقق هو نتيجة جهود كبيرة مبذولة، إضافة إلى مساهمة محصول بنجر السكر، حيث كانت مساحة بنجر السكر في مصر لا تتعدى 400 ألف فدان، أما الآن تخطت مساحة زراعة بنجر السكر 610 آلاف فدان، وهو ما أدى لزيادة إنتاج السكر بمليون و750 ألف طن.

تعاون وزارة التموين مع الوزرات المعنية

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين أن ما تم تحقيقه من إنجاز بملف إنتاج السكر تم بتعاون وزارة التموين مع وزرات معنية أخرى مثل وزارة الزراعة ووزارتي الري والتعاون الدولي.

نجاح موسم توريد البنجر

ولفت «أبو اليزيد»، إلى أنه بداية من شهر مارس الماضي بدأ موسم توريد بنجر السكر، مشيرًا إلى إنتهاء الموسم ببعض أراضي الدلتا القديمة، واصفًا الموسم بالناجح، منوهًا إلى قرب انتهاء الموسم بالأراضي الجديدة خلال 10 أيام.