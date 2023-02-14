مصرع طالب ثانوي سقط من سيارة ربع نقل في الدقهلية

لقي طالب ثانوي مصرعه في مدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، إثر سقوطه من سيارة ربع نقل وتهشم رأسه، وتم نقله إلى مستشفى منية النصر المركزي وإيداعه بالمشرحة لحين تسليمه لذويه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفاة طالب ثانوي في الدقهلية

وتلقى اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وفاة طالب ثانوي تجاري، بعد تهشم رأسه نتيجة سقوطه من السيارة، ونقله إلى مشرحة مستشفى منية النصر المركزي، لحين الانتهاء من الإجراءات وتسليمهم لذويهم.

سقوط طالب من سيارة ربع نقل

وانتقلت رجال المباحث إلي موقع الحادث علي الفور، وتبين بالفحص أن الحادث نتج عنه وفاة فارس محمود، 17 عاما، نتيجة سقوطه من سيارة ربع نقل من الخلف، مما أدى إلى تهشم رأسه ووفاته، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافه إلا أنه توفى.

وجرى نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى منية النصر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.