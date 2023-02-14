تحرير 28 محضرا لمحال مخالفة لضوابط الأوكازيون الشتوي في الإسكندرية 

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية للإعلام والاتصال السياسي، إن المديرية تولي اهتماما شديدا بفعاليات الأوكازيون الشتوي، واستخراج تصاريح المحال المشاركة، وعددها حتى الآن 300 محل، في أنشطة تجارية مختلفة تشمل ملابس ومفروشات وأحذية ومصنوعات جلدية وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية وغيرها.

وتتابع إدارة التجارة الداخلية، برئاسة أحمد عبد الحميد، جميع الأسواق بشن حملات، للتأكد من أن المحال المشاركة مُعلنة على المنتجات بسعرين، أحدهما قبل التخفيض والآخر بعد التخفيض، ومحتفظة بفواتير الشراء حتى لا يصبح الأوكازيون وهميا.

تحرير 28 محضرا

ووفق بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أسفرت الحملات عن تحرير 28 محضرا لمحلات مخالفة للضوابط القانونية الأوكازيون.

وتتابع جميع الأجهزة الرقابية للمديرية جميع الأسواق لضبط أليات السوق ومحاربة المنتجات مجهولة المصدر، حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس.

بداية فعاليات الأوكازيون

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فعاليات الأوكازيون يوم 6 فبراير الجاري، ويستمر لمدة شهر.