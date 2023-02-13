«التموين»: عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2023 وصلت لـ2000

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وصول عدد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2023 حتى الآن 2000 محل تجاري في مجالات مختلفة، ما بين محال الملابس الجاهزة والجلود والشنط والأحذية وأيضا الأدوات المنزلية.

الأوكازيون الشتوي 2023

وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة بوزارة التموين، إن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2023 يزداد يوميا وفقا لعدد التصاريح التي يجرى استخراجها من مديريات التموين على مستوى المحافظات، منوها بأنه على مدار ثماني أيام مضت منذ انطلاق الأوكازيون يوم الاثنين 6 فبراير، بلغت عدد المحال حتى الآن 2000 محل تجاري.

وأضاف مدير عام الرقابة بوزارة التموين، في تصريح لـ«الوطن» أن الحملات الرقابية لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، قامت بتحرير عدد 146 محضر مخالفة للمحالات غير الملتزمة بقواعد الأوكازيون والتي يقرها القانون، منوها بأن أغلب المحاضر هي لمحال تجاري اشتركت في موسم التخفيضات دون الحصول على تصريح من مديرية التموين التابع لها المحل.

مدة تخفيضات الشتاء

ويستمر موسم التخفيضات الشتوية حتى الأول من شهر مارس، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ببدء الأوكازيون الشتوي 6 فبراير ولمدة 30 يوما.