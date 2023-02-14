تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية «خلية الزيتون» لجلسة 13 مارس

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل جلسة إعادة محاكمة متهم لانضمامه إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الزيتون»، لـ13 مارس للحكم.

تشكيل هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأجرت النيابة العامة تحقيقات مكثفة مع المتهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الزيتون»، وبعد الانتهاء وجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية بالاشتراك مع متهمين آخرين سبق الحكم عليهم في القضية ذاتها، وذلك بما يخالف أحكام القوانين والدستور.

كما أضافت النيابة العامة في تحقيقاتها التي أجرتها مع المتهم، أنّ غرضه والمتهمين الآخرين الذين سبق الحكم عليهم، من الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، هو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، فضلا عن منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.