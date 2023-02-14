إعادة محاكمة متهم في قضية «خلية الزيتون» اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، جلسة إعادة محاكمة متهم لانضمامه إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الزيتون».

هيئة المحكمة

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

الانضمام إلى جماعة إرهابية

وأجرت النيابة العامة تحقيقات مكثفة مع المتهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الزيتون»، وبعد الانتهاء وجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية بالاشتراك مع متهمين آخرين سبق الحكم عليهم في القضية ذاتها، وذلك بما يخالف أحكام القوانين والدستور.

الإضرار بالسلام الاجتماعي

كما أضافت النيابة العامة في تحقيقاتها التي أجرتها مع المتهم، أنّ غرضه والمتهمين الآخرين الذين سبق الحكم عليهم، من الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، هو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، فضلا عن منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.