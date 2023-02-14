«التموين» تحدد عقوبة المحلات المعلنة للتخفيضات الوهمية في الأوكازيون الشتوي

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من العروض والتخفيضات الوهمية التي تلجأ لها بعض المحال التجارية خلال فترة الأوكازيون الشتوي، بهدف تحقيق مبيعات بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

عقوبة التخفيضات الوهمية في الأوكازيون

وقال أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة بوزارة التموين، إن المحاضر التي يجرى تحريرها من قبل الحملات التموينية، تحال إلى النيابة العامة على الفور، منوها بأن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يحدد عقوبة التخفيضات الوهمية في الأوكازيون والتي تأتي ضمن قضايا الغش التجاري والإعلانات المضللة بتوقيع غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل لـ 2 مليون جنيه غرامة.

وأضاف في تصريح لـ «الوطن» أن حملات وزارة التموين ومفتشي جهاز حماية المستهلك، تنتشر في الأسواق للرقابة على المحلات التجارية المعلنة لتخفيضات الأوكازيون الشتوي، والذي انطلق يوم 6 فبراير ويستمر لمدة شهر كامل، وفقا لقرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بتحديد موعد انطلاق ونهاية الأوكازيون.

تصريح وزارة التموين لإعلان تخفيضات

وتشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية على المحلات الراغبة في إعلان تخفيضات على المنتجات المعروضة لديها في الحصول على تصريح رسمي من مديرية التموين التابعة للمحل، معتبرة إعلان المحل لأي نسبة تخفيضات بدون الحصول على تصريح مخالفة تموينية، يجرى خلالها تحرير محضر ضده.