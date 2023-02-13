استمرار ضخ السلع بمعارض «أهلا رمضان» في القليوبية.. وإقبال جماهيري متزايد

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، استمرار ضخ السلع والمنتجات في معارض «أهلا رمضان»، وتشمل مواد غذائية ولحوم وخضر، وذلك في ظل إقبال متزايد من المواطنين على الشراء.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن هناك متابعة مستمرة للمعارض، لتوفير كل السلع الأساسية، مثل الأرز والزيت والسكر، والتي تباع بأسعار مخفضة بشكل كبير مقارنة بأسعارها في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن المعارض مستمرة حتى شهر رمضان حتى يستطيع المواطنون الحصول على مستلزماتهم الغذائية بأسعار مناسبة.

تخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان» في القليوبية

ويتم تنظيم تلك المعارض بمعرفة الغرفة التجارية بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة، بالتعاون مع كبرى شركات ومصانع الأغذية، وتحتوي تلك المعارض على المنتجات التي يحتاج إليها المواطنين، بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق المحلية.

توافر جميع السلع الأساسية

ويأتي ذلك استمرارا للتوسع في معارض أهلا رمضان، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة إرتفاع الأسعار.

جدير بالذكر، أنه تم إنشاء 7 معارض «أهلا رمضان» حتى الآن، في بنها في شارع فريد ندا، وشبرا الخيمة بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، وأيضاً بالخانكة أمام مجلس المدينة، مقام على مساحة 600م2 وبمشاركة 16 عارض في عدد 16 باكية، ومعرض أهلا رمضان بطوخ، بشارع المحكمة بجوار السنترال مقام على مساحة 300م2 بمشاركة 7 عارضين بعدد 9 باكية ومعرض أهلا رمضان بالقناطر الخيرية، بجوار المدرسة الثانوية الصناعية، على مساحة 700م2 تقريبا بمشاركة 12 عارض في عدد 13 باكية، وفي مدينة قليوب، وأيضا في مدينة شبين القناطر.