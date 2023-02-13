كيف وفرت مصر 8 مليارات دولار من استهلاك الوقود؟.. السر في شبكة الطرق

بنية تحتية قوية، بدأت الدولة في تأسيسها تقوم على شبكة طرق ومحاور وكباري جديدة، مُنفذة وفق تقنيات ومعايير عالمية غطت جميع أنحاء الجمهورية لربط شرقها بغربها وشمالها بجنوبها، من أجل توفير 8 مليارات دولار سنوياً لحجم الوقود المستهلك في الإشارات والوقفات بالنسبة للمركبات، وفق ما أدلى به الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته اليوم، في الجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات بالإمارات.

فسر خبراء طرق، الأهمية القصوى لشبكة الطرق في توفير هذا المبلغ الضخم من المال، حيث أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، أن تقييم بدائل للنقل يتوقف على معدل إهلاك المركبة والوقت المفقود أو الضائع وذلك يتم ترجمته ماليا واقتصاديا، بجانب معدل التلوث.

انخفاض معدل التلوث البيئي

فاختصار زمن الرحلات بفضل شبكة الطرق في الوقت الحالي، له مردود إيجابي مهم وضحه الدكتور عبدالله أبوخضرة في حديثه لـ«الوطن»، أولها قلة معدل استهلاك الوقت وزيادة العمر الافتراضي للمركبة وانخفاض معدل التلوث البيئي، موضحاً أن الدولة تسعى للقضاء على ظاهرة الحوادث نهائياً والاختناقات المرورية، كما أسهمت هذه الشبكة في الوصول إلى الأماكن غير المأهولة التي كان يصعب الوصول إليها بنسبة تصل إلى أكثر من 20%، إضافة إلى تقليل زمن الرحلات على الطرق بنسبة أكثر من 25%.

أضاف أستاذ الطرق، أن شبكة الطرق قللت الانبعاثات والغازات الضارة للبيئة الناتجة عن نقل المركبات بنسبة تتجاوز 18%، وكذلك زيادة نسبة الاعتمادات المالية المخصصة للأعمال الخاصة بتأمين سلامة الطرق بموازنة هيئة الطرق والكباري للقضاء على ظاهرة حوادث الطرق، موضحاً أن هذه الطرق و المحاور تهدف إلى تطوير شبكة النقل والتي لها مردود في عملية التنمية التي تتم في على أرض مصر منذ تولي من خلال تسهيل عملية النقل والوصول للعديد من الأماكن وإيجاد بدائل عديدة للنقل وتقليل الضغط على الطرق.

تفاصيل الطرق والكباري الجديدة

وقدم الدكتور عبدالله أبوخضرة، شرحا تفسيريا لما نفذته الدولة من شبكة طرق، حيث بلغ إجمالي عدد الكباري العلوية والأنفاق المنفذة بنهاية عام 2022، نحو 2415 كوبري/نفق، ومن أهم الكباري العلوية التي تم تنفيذها عام 2022 حيث إنشاء 5 كباري على طريق القاهرة – الإسكندرية، كما تم الانتهاء من تنفيذ طرق بإجمالي أطوال 283.5 كم ضمن مشروعات طرق حياة كريمة، كما تم الاهتمام بتطوير صعيد مصر وكان له نصيب الأسد من مشروعات الطرق والكباري التي اختزلت المسافات الهائلة بين محافظات، كما تم الانتهاء من تنفيذ 8 محاور بصعيد مصر من أصل 22 محور تستهدف الدولة تنفيذهم لخدمة محافظات الوجه القبلي، ويجرى حاليا تنفيذ 14 محورا آخرين.

وجود الطرق والكباري يعبر عن تقدم وازدهار الدولة

استفادة أخرى غير الجوانب المالية حققتها شبكة الطرق الجديدة، كشفت عنها الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، وهي أنها معبرا مهما لتبادل الثقافات والبضائع وتطور حضاري لأي دولة، موضحة أن وجود الطرق والمواصلات والكباري واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تصميمها يعبر عن تقدم وازدهار الدولة لأن معايير النمو تُقاس بمدى وجود طرق ومواصلات وكباري.

وأكدت الدكتورة داليا يونس في حديثها لـ«الوطن»، أن مصر قفزت من المركز الـ118 على مستوى العالم إلى المركز الـ28 في التوسعات واستخدام الطرق الحديثة: «لدينا مشروعات طرق وكباري بلغ عددها 1769 مشروعا».