البورصة تربح 14 مليار جنيه وصعود جماعي للمؤشرات في نهاية تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها لمنتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء، 14 فبراير 2023، على صعود جماعي للمؤشرات، وسط أحجام تداول قوية مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية أمام الضغوط البيعية للأجانب والعرب، ليغلق رأس المال السوقي على حوالي 1,098 تريليون جنيه ليربح 14 مليار جنيه بختام الجلسة، وهذه أبرز أخبار البورصة المصرية.

أخبار البورصة المصرية.. «إيجي إكس 30» يرتفع 1.26% بنهاية الجلسة

كما تضمنت أخبار البورصة اليوم، أنَّ المؤشر الرئيسي اختتم تعاملاته محافظا على ارتفاعه بنسبة 1.26%، وليغلق عند مستوى 17,430.98 نقطة، وكذلك حافظ المؤشر السبعيني لقياس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة على صعوده بنسبة 1.78% عند الإغلاق ليستقر عند مستوى 2,973.13 نقطة، فيما أنهى المؤشر المئوي الأوسع نطاقا تداولاته عند 4,478.08 نقطة بارتفاع 1.93%.

قيم وحجم تداول قوية بنهاية التعاملات

بلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم المقيدة بـ البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم حوالي 2,832 مليار جنيه عبر بيع وشراء 576,8 مليون سهم بواقع تنفيذ 73,8 مليون صفقة لعدد 203 شركة، لترتفع أسهم 110 شركات مقابل انخفاض أسهم 25 شركة فيما لم يتغير اتجاه 67 منها.

وحقق المصريون صافي شراء بقيمة 84,7 مليون جنيه بنهاية التعاملات، مقابل صافي بيع للعرب والأجانب بـ 65,72 و18,99 مليون جنيه على التوالي.

وسيطر المستثمرون المصريون على 85.15% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة لجلسة اليوم، فيما استحوذ «العرب» و«الأجانب» على 8.66% و6.17% على التوالي، وبلغ نصيب الأفراد 61.32% من التعاملات، مقابل 38.67% للمؤسسات.