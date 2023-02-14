أخبار البورصة المصرية.. المؤشرات تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها الجماعي في منتصف تعاملاتها لجلسة اليوم الثلاثاء، وسط أحجام تداول قوية وصعود أغلب الأسهم مدفوعة بمشتريات المصريين الأفراد، ليصل رأس المال السوقي إلى حوالي 1,094 تريليون جنيه، وهذه أبرز أخبار البورصة المصرية.

أخبار البورصة المصرية: إيجي إكس 30 يواصل الارتفاع

وحل آخر أخبار البورصة المصرية، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 17,394.07 نقطة، فيما حقق المؤشر السبعيني لقياس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة صعود بـ 1.51% ليصل إلى 2,965.7 نقطة، ووصلت نسبة ارتفاع المؤشر المئوي الأوسع نطاقا 1.44% ليتداول عند مستوى 4,456.27 نقطة.

أخبار البورصة.. أحجام وقيم تداول مرتفعة بمنتصف التعاملات

ومن أخبار البورصة المصرية؛ بلغت قيم التداول على الأسهم المقيدة داخل المقصورة حوالي 1,24 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم، عبر بيع وشراء 243,21 مليون سهم بواقع تنفيذ 30,1 ألف عملية لعدد 188 شركة، لترتفع أسهم 88 شركة مقابل انخفاض أسهم 9 شركات وعدم تغير أسهم 91 شركة.

وسيطر المصريون بداية جلسة اليوم على 86.92% من التعاملات على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 6.73 و6.35% على التوالي.

وبلغ نصيب الأفراد 82.39% من التعاملات بالبورصة المصرية، مقابل 17.6% للمؤسسات.