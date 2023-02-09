أخبار البورصة المصرية: 27.1 مليار جنيه مكاسب وسط تفاؤل بالطروحات

اختتمت البورصة المصرية، جلسة تعاملات اليوم الخميس، على صعود جماعي بمؤشراتها، وأغلق رأس المال السوقي على ارتفاع قدره عند مستوى 1098 مليار جنيه بزيادة 27.1 مليار جنيه، وسط تفاؤل بإعلان مجلس الوزراء عن قائمة الشركات الحكومية التي تعتزم الحكومة طرحها بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

أخبار البورصة المصرية

حقق المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية «إيجي إكس 30»، نمواً قدره 3.93% ليغلق على مستوى 17613.78 نقطة، ونما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.71% ليغلق على مستوى 2879.66 نقطة.

فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 50»، 2.32% ليغلق على مستوى 2883.5 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100»، الأوسع نطاقاً ليغلق على مستوى 4365.31 نقطة، بمستوى نمو قدره 2.04%.

حركة التداول في البورصة المصرية

ومن بين أخبار البورصة المصرية، وعلى صعيد حركة التداول على الأسهم والسندات، حقق المصريون «أفراد ومؤسسات» صافي شراء 136,172,922 جنيه، وحقق العرب صافي شراء 133 مليون و290 ألفا و526 جنيها، فيما مال الأجانب للبيع بصافي 269 مليون و463 ألفا و448 جنيها.

ونفذت 203 شركات داخل المقصورة، 67,713 عملية، بقيمة 4 مليارات و73 مليون جنيه تقريبا، في حين نفذت 17 شركة خارج المقصورة 52 عملية بقيمة 52 مليون و973 ألف جنيه تقريبا.