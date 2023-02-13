أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع المؤشرات في منتصف التعاملات

شهدت أخبار البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا في المؤشرات، منتصف تعاملات جلسة اليوم، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.10% إلى مستوى 17281.51 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.58% عند مستوى 2916.89 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.34%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.34%، في منتصف التعاملات عند مستوى 4392.1 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.04% عند مستوى 2870.49 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 2.8 مليار جنيه، من خلال التداول على 246.7 مليون سهم عبر تنفيذ 21.119 ألف صفقة.

الأداء المتذبذب يسيطر على المؤشر الرئيسي

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن الأداء المتذبذب يسيطر على المؤشر الرئيسي خلال تعاملات اليوم، بعد أن شهد ارتفاع ملحوظاً في بداية التعاملات اليوم وصعد بأكثر من 160 نقطة متجاوزاً مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17400 نقطة.

وأضاف عيد، في تصريحات لـ «الوطن»، أن منتصف تعاملات الجلسة شهد عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية وهبط المؤشر بنحو 40 نقطة ثم عاود الصعود والارتداد مرة أخرى بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية مرة أخرى، في محاولة منه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17400 نقطة، وبفضل اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية واستقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى 17400 قد يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الثاني وهو 17600 نقطة.