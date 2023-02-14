توزيع الحلوى والهدايا على الأطفال مرضى السرطان بمناسبة عيد الحب بالأقصر

حرص العاملون بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام مجانا بمدينة طيبة شمال الأقصر، على مشاركة الأطفال مرضى الأورام السرطانية احتفالات عيد الحب، وتوزيع الحلوى والهدايا البسيطة لدعم المرضى ورفع معنوياتهم في رحلتهم العلاجية.

وتزينت المستشفى بالبالونات الملونة الحمراء والخضراء والصفرا، ووزع العاملون الحلوى والشيكولاتة، والورود والهدايا البسيطة، في أجواء كرنفالية رائعة تفاعل معها الأطفال المرضى وارتسمت الابتسامة على وجوههم وعلت الفرحة والسعادة ببن أقارب المرضى.

إدخال الفرحة على قلوب مرضى السرطان

وأكد الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي، لمستشفى شفاء الأورمان أن مثل هذه الاحتفالات البسيطة تنعكس بشكل إيجابي على الأطفال المرضى وتساهم فى تحسن صحتهم وترفع الحالة المعنوية لهم.

وأضاف أن هذه اللحظات السعيدة، خلال المناسبات والأعياد تقام من أجل الإنسانية أولا، والتعبير عن مشاعرنا تجاه من نحبهم، مؤكدا أن هذه الفعاليات مستمرة فى كافة المناسبات من أجل إسعادهم دائما.

دعم المرضى معنوي مهم فى علاج الأمراض

ومن جانبه قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، إن الاحتفالية هذا العام مختلفة وأن الفريق الطبي أراد أن يكون الاحتفال بعيد الحب له شكل آخر بما يساعد على دعم المرضى معنويا، وخاصة مرضى الأورام السرطانية من الأطفال، الذين يعانون، ويحتاجون لرسم البسمة والسرور وإدخال البهجة على قلوبهم، من خلال أشياء بسيطة تسعدهم وتساهم فى رفع معنوياتهم، مشددا أن دعم المرضى معنوي مهم فى علاج الأمراض وارتفاع نسب الشفاء للمرضى.