السحب تغطي سماء الإسماعيلية والحرارة تسجل أدنى درجاتها منذ بدء الشتاء

شهدت سماء محافظة الإسماعيلية مساء اليوم، انتشار السحب الكثيفة والغيوم، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات القليلة الماضية، من احتمالية سقوط أمطار.

وانتشرت السحب الكثيفة المحملة بالمياه، على سماء مدينة الإسماعيلية وظهرت بكثافة في مراكز القنطرة غرب وفايد والتل الكبير، فيما قلت حدتها في مراكز أبوصوير والقصاصين.

الإسماعيلية تسجل 7 درجات

انخفضت درجة الحرارة في الإسماعيلية اليوم، لتسجل 7 درجات للصغرى و18 درجة للعظمى، مسجلة أدنى درجة منذ بدء فصل الشتاء هذا العام.

وتراوحت درجات الحرارة في الإسماعيلية بين 9 و10 درجات للصغرى، و19 و20 درجة للعظمى خلال الفترة الماضية، فيما حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية، من احتمالية سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.

سحب غطت أشعة الشمس

وقال بيان للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، إن السحب الكثيفة التي ظهرت ظهر اليوم، حجبت أشعة الشمس، ما زاد الإحساس بالبرودة.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين، من النزول إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة استخدام الملابس الثقيلة، فيما شهدت الطرق السريعة والصحراوية والطرق الداخلية، سيولة مرورية طبيعية.