ضبط تشكيل عصابي خطط لسرقة مصنع في الإسماعيلية.. الصدفة منعت الجريمة

نجحت أجهزة الأمن في مديرية أمن الإسماعيلية في كشف لغز سرقة مصنع بالمنطقة الصناعية، بعد عدم نجاح تشكيل عصابي في الاستيلاء على مبلغ مالي كبير من الخزينة.

وألقت مباحث مركز شرطة أبوصوير في الإسماعيلية، برئاسة المقدم سيد عبد العال، القبض على أفراد التشكيل والسلاح الناري المستخدم في الاعتداء على طاقم أمن المصنع لاقتحامه.

صدفة منعت سرقة 2 مليون جنيه

وكشفت تحريات المباحث الجنائية عن تخطيط التشكيل العصابي لسرقة مبلغ يتجاوز 2 مليون جنيه من خزينة المصنع، بعد رصدهم وجود مبلغ مالي كبير خلال يوم السرقة.

واستولى المتهمون على مبلغ 55 ألف جنيه فقط، بعدما سلّم صاحب المصنع أحد الأشخاص باقي المبلغ الضخم لشراء بعض المواد الخام قبل ارتكاب السرقة بساعات قليلة.

إصابة شخصين في حادث السرقة

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد هجوم عدة أشخاص بسلاح ناري أثناء استقلالهم سيارة على مصنع للغزل والنسيج في المنطقة الصناعية لسرقة المصنع.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد سعد موسى عبدالحق، 47 عاما، فرد أمن، مقيم في قرية «أبوعطوة»، بكسر في الركبة اليسرى، مع جروح متفرقة بالرأس، ومحمد أحمد محمود حسن، 59 عاما، فرد أمن، يقيم بنفس العنوان، مصاب بجروح في الجسم، وتم نقلهما إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وكشفت جهود رجال الأمن هوية 5 أشخاص مرتكبي الحادث، ونجحت مأمورية مكبرة في إلقاء القبض عليهم وضبط سلاح ناري مستخدم في الواقعة، وحُررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.