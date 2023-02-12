طرح إنتاج مصنع الإسماعيلية للإطارات بالأسواق المصرية نهاية العام الجاري

قال أسامة محمد حال، رئيس مجلس إدارة مصنع إطارات الإسماعيلية، المزمع افتتاحه خلال أيام قليلة، إن المصنع سيبدأ طرح إنتاجه في مصر مع نهاية العام الجاري.

وأضاف «حال» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصنع إطارات الإسماعيلية امتداد لشركة عالمية، مشيرا إلى أن الشركة متواجدة بالفعل في الأسواق العالمية، ولها مصنعين في الهند وسيريلانكا.

إنتاج إطارات بجودة عالية

وتابع أن الشركة تنتج إطارات السيارات بجودة عالية على عكس العديد من الشركات الأخرى، وهو ما مكنهم من التواجد في العديد من الدول الآسيوية والأوروبية، موضحا «في مصر كنا نستورد ما ريقرب من 50 حاوية من إطارات السيارات شهريا من الهند لطرحها في الأسواق المصرية، وفكرنا في إنشاء المصنع في عام 2010، وتأخرت الفكرة ثم عاودتنا في 2019، وبدأنا بالفعل في الإجراءات».

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من كل أوراق وتصاميم المصنع وتحديد مكانه داخل المنطقة الصناعية في الإسماعيلية، وجار الانتهاء من أعمال الترفيق والتجهيز للانطلاق خلال أشهر قليلة.

إنتاج 10 آلاف إطار يوميا

وأكد «حال» أن الشركة لديها خبرة كبيرة في إنتاج الإطارات لتواجدها منذ أكثر من 25 عاما في عدة دول، مشيراً إلى أن المصنع سيقلل من استيراد الإطارات بشكل عام وتخفيض الإنفاق الدولاري.

وأضاف: «لدينا سياسة واضحة وهي إنتاج اطارات عالية الجودة، وإنتاجها في مصر سيكون سببا كبيرا في تخفيض سعرها مقابل استيرادها من الخارج»، مشيرا أن أول إنتاج للمصنع مرجح طرحه في الأسواق مع نهاية العام الجاري، ومؤكدا على أن المصنع يستهدف طرح نسبة كبيرة من إنتاجه للتصدير لتوفير عائد دولاري.