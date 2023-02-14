«اقتصادية قناة السويس» تبحث مع Sime Darby الماليزية التعاون في صناعات الزيت

استقبلت الهيئة العامة لقناة السويس، صباح اليوم، وفدا من شركة Sime Darby الماليزية المتخصصة في صناعة زيت النخيل، التي تنتمي لقطاع الصناعات الغذائية وتستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توطينه والتوسع في الأنشطة المتعلقة به في مختلف المناطق الصناعية خاصة بمنطقة أبو خليفة الصناعية والمعدة خصيصا لهذا النوع من الصناعات.

وكان في استقبال الوفد، اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة لشون المنطقة الجنوبية والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار لتعريف الوفد على أهم ما تملكه الهيئة من إمكانيات وقدرتها على استيعاب جميع أنواع الصناعات وقدرة المواني التابعة للهيئة على الإسهام في دعم حركة التجارة في العالم، لا سيما منتجات المصانع الموجودة داخل نطاق مناطقها الصناعية.

قدرات المنطقة الجنوبية لدعم هذه الصناعة

وفي بداية اللقاء، أشار اللواء وليد يوسف خلال عرضه التقديمي عن قدرات المنطقة الجنوبية لدعم هذه الصناعة، إلى إمكانات ميناءي السخنة والأدبية فيما يتعلق بعمليات الصب السائل، إذ يوجد بميناء الأدبية 9 أرصفة؛ يستخدم رقمي 8 و9 لأعمال الصب السائل نظرا لقرب الرصيفين من صهاريج التخزين التي وصل عددها إلى 248 خزانا، لافتا إلى أن أداء الميناء يحرز تقدما بالتزامن مع أعمال التطوير المقامة به.

سهولة النفاذ إلى الأسواق العالمية

وأكد الدكتور إبراهيم عبد الخالق، امتلاك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العديد من المقومات التي تصنع منها بيئة جاذبة للاستثمار من خلال التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والموقع المتميز، الذي يعد أحد أهم الركائز للوصول إلى مختلف الدول؛ إذ تتمتع المنطقة الاقتصادية بسهولة النفاذ إلى الأسواق العالمية، كما أوضح المزايا والحوافز الاستثمارية بالمنطقة والقطاعات الصناعية المستهدفة.

سلاسل القيمة الخاصة بصناعة زيت النخيل بالكامل

من جانبه، أعرب شريمان علواني محمد نور الدين، مسؤول الاستراتيجية والابتكار بالشركة عن سعادته بحفاوة الترحيب، وأوضح أن شركة Sime Darby تعد رائدة تملك مزارع متكاملة تشارك في سلاسل القيمة الخاصة بصناعة زيت النخيل بالكامل، وتتعامل مع العديد من دول العالم مثل الصين وتايلاند وإندونيسيا وإنجلترا وهولندا وجنوب إفريقيا بحجم عمالة يبلغ 82842، وتسعى الشركة لعمل الدراسات اللازمة لفتح أسواق جديدة في مصر وشرق أوروبا وإفريقيا.

التعرف على إمكانية التعامل مع السوق المصرية

كما أوضح سانديب بهان مدير العمليات والتجارة العالمية بالشركة، أن هذه الزيارة تأتي في ضوء الدارسات القائمة الآن للتعرف على إمكانية التعامل مع السوق المصرية المحلية من خلال منتجات الشركة أو التوريد للشركات التي تتعامل مع زيت النخيل كمنتج أولي لازم لصناعاتها، كما تجري الدراسة لعمل خطة عمل لآلية التعاون للاستفادة من الحوافز الاستثمارية المقدمة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومن الموانئ والأرصفة التي تدعم عمليات النقل والتخزين.

وعقب الزيارة انتقل وفد الشركة لتفقد ميناء السخنة والتعرف على أهم أعمال التطوير القائمة به، التي قاربت على الانتهاء، كما اتجه الوفد إلى زيارة ميناء الأدبية الذي يعد أحد أهم المواني التي تعمل في مجال الصب السائل على البحر الأحمر.