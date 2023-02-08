محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنّ جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء رفعت درجة الاستعداد للتعامل مع احتمالية سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، مع ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية، لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لحدوث أزمات، مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

خطة انتشار المعدات

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع، بالتنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي، وشركة مياه القاهرة، وهيئة النظافة، والحماية المدنية، وشرطة المرافق لتنفيذ خطة المحافظة التي تم وضعها، لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، ومناطق تجمعات الأمطار، طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة أي تجمعات مائية بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع، مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه.

تنسيق مستمر بين الأجهزة

وأكد محافظ القاهرة، وجود تنسيق مستمر بين هيئة النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء، للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة.