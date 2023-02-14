النتائج الكاملة لجوائز «هاكاثون الحكومة الذكية» في نسخته الثانية ببنها

أعلنت جامعة بنها النتائج الكاملة لجوائز الفائزين في ختام فعاليات «هاكاثون الحكومة الذكية» المقام بالجامعة، بالتعاون مع شركة «أمازون ويب سيرفيسز» الذي أقيم برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من رؤساء ونواب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وعمداء الكليات.

ترتيب الجامعات الفائزة بهاكاثون الحكومة الذكية بجامعة بنها

وأوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في بيان له أن النتائج الكاملة لهاكاثون الحكومة الذكية جاءت كالتالي :

- المسار الأول: الديمقراطية الذكية، والهوية الذكية، وتقدم للمسابقة 12 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق جامعة أسيوط، والمركز الثاني فريق جامعة عين شمس، والمركز الثالث فريق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- المسار الثاني: المجتمع الذكي والخدمات الذكية، وتقدم للمسابقة عدد 111 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق جامعة بنها، والمركز الثاني فريق جامعة كفر الشيخ، والمركز الثالث فريق جامعة الزقازيق.

- المسار الثالث: التواصل الذكي والإعلام الذكي، وقد تقدم للمسابقة عدد 22 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق الجامعة المصرية الصينية، والمركز الثاني فريق جامعة بنها الأهلية، والمركز الثالث فريق جامعة دمياط.

- المسار الرابع: التوثيق الذكي والحوكمة الذكية، وقد تقدم للمسابقة عدد 32 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق جامعة حلوان، والمركز الثاني فريق جامعة الدلتا، والمركز الثالث فريق جامعة بنها.

- المسار الخامس: التخطيط الذكي والقيادة الذكية، وقد تقدم 11 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق جامعة طنطا، والمركز الثاني فريق جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والمركز الثالث فريق جامعة المنصورة الجديدة.

- المسار السادس: الحوكمة الذكية والتتبع الذكي، وقد تقدم للمسابقة 41 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق جامعة بنها، والمركز الثاني فريق جامعة المنصورة، والمركز الثالث فريق معاهد العبور العليا.

- المسار السابع: التأمين الذكي والمراقبة الذكية، وقد تقدم للمسابقة 25 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق جامعة السويس، والمركز الثاني فريق جامعة المنيا، والمركز الثالث فريق جامعة أسيوط.

أكد رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حرصت على بذل كافة الجهود؛ بهدف خروج «هاكاثون الحكومة الذكية» بأفضل صورة تليق بتاريخ جامعة بنها، وبما يتناسب مع القدرات الأكاديمية والأهمية التي تمثلها الجامعات المصرية المشاركة بالحدث، وبما يعكس أيضًا حجم الاهتمام والرعاية والدعم المستمر من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موجهًا الشكر إلى الدكتور أيمن عاشور على دعمه لإنجاح هذا الحدث الهام.

تفاصيل هاكاثون الحكومة الذكية في جامعة بنها

وأشار الدكتور جمال سوسة إلى أن إقامة هاكاثون الحكومة الذكية يعد استمرارًا لما قامت به جامعة بنها من جهود في العام الماضي، حينما أقامت الجامعة «هاكاثون المدن الذكية»، الذي كان بمثابة أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة متخصص في موضوع المدن الذكية، موضحًا أن الجامعة تعمل تشجيع المبتكرين والنوابغ والاستفادة من أفكارهم الريادية والابتكارية، وانطلاقًا من مسئولية جامعة بنها في السعي لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

38 جامعة حكومية وخاصة وأهلية تشارك في الهاكثون

وأضاف رئيس جامعة بنها أن الهاكاثون شهد إقبالًا كبيرًا من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية التي رغبت في المشاركة حيث وصلت أعداد الفرق المشاركة إلى 254 فريقًا يمثلون 38 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، موضحًا أن المسابقات والتصفيات الأولية أسفرت عن تأهل ونجاح 35 فريقًا يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وهي الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية من الهاكاثون.

وفي ختام الفعاليات سلم رئيس جامعة بنها ونوابه الجوائز وتكريم فرق الجامعات الفائزة في مسابقات الهاكاثون، وفقًا لمجالات ومسارات التنافس المحددة، وهي: الديمقراطية الذكية، والهوية الذكية، والحوكمة الذكية، والقيادة الذكية، والتوثيق الذكي، والخدمات الذكية، والإعلام الذكي، والتواصل الذكي، والمجتمع الذكي، والتخطيط الذكي، والحركة الذكية، والتتبع الذكي، والرقابة الذكية، والتأمين الذكي.