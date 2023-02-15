 مصممة سجاد سيناوية: نستخدم الصوف والألوان الطبيعية للحفاظ على التراث

«حب الجمال» أبرز ما تتميز به منتجات «زينب عبادي» ابنة مدينة العريش، المحبة للبيئة، إذ تستخدم ألوانا طبيعية كصبغات لتغير شكل المنسوجات بشكل صديق للبيئة.

زينب: شباب سيناء يفدوا الوطن بحياتهم

وجهت «زينب» سيناوية تقدم سجاد صديق للبيئة، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، للجهود العظيمة التي قدمها من أجل استعادة الأمن والأمان والمحبة، متابعة: «أقل حاجة نقدمها في عيد الحب هي الشكر والعرفان، وشباب سيناء مستعدين يفدوا الوطن بحياتهم ويقضوا على الإرهاب».

المنتجات السيناوية

وأوضحت «عبادي» خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على فضائية DMC، أن فكرة مشروعها جاءت من الغيرة على المنتجات السيناوية التي بدأت تنقرض، خاصة وأنه منتج يعبر عن الهوية المرتبطة بالتراث، لافتة إلى أن ذلك بسبب مشكلات في التسويق كانت أوشكت أن تنهي هذه الصناعات اليدوية والمنسوجات السيناوية، متابعة «والدتي وخالتي كانوا شغالين في التطريز السيناوي، واتعلمت واتميزت في شغلى بتركيز والحمد لله نجحت».

صوف الأغنام

وأشارت مصممة السجاد إلى أنها تستخدم صوف الأغنام في صناعة المسنوجات بعد غسلها ثم صبغها بالمواد الطبيعية مثل الزعفران والعود والكركم، لافتة إلى أنها اتجهت للألوان الطبيعية لأن المواد الصناعية تؤثر سلبا على العاملين بها.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الإعلامية القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.