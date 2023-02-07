أبطال مسرحية «حتشبسوت» يكشفوا تفاصيل الشخصيات لـ«السفيرة عزيزة»

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc»، مشاهد من مسرحية «حتشبسوت».

وقالت منة الله بدير مغنية سوبرانو بالمسرحية، إن الأنشودة التي غنتها تعظيم للإله آمون، وتطلب منه حتشبسوت أن يعنيها، وتدل على المسئولية تجاه الشعب المصري.

قدموا الرقصات في المسرحية طبقًا للعصر الحديث

وأكد هاني حسن «راقص بالفرقة»، أن الفرقة تناولت شخصيات نسائية من قبل، مشددًا على أن شخصية حتشبسوت لم تكن الشخصية النسائية الأولى، لافتًا إلى أنهم قدموا الرقصات في المسرحية طبقًا للعصر الحديث.

وقال محمد هلال «راقص بالمسرحية»، إنه قدم شخصية معلم يعلمها التحطيب والحروب، لافتًا إلى أنه علمها كيف تمشي في حياتها.

وتحدث محمد سالم عن دور «تحتمس الثالث» الذي يقدمه بالمسرحية، لافتًا أن حتشبسوت تزوجت أحد أشخاص من الأسرة المالكة، ولم تنجب ولد ليحكم البلاد خلفًا لزوجها.

وقال إبراهيم خالد، إنه يقدم شخصية «سناموت»، المهندس المختص ببناء معبد الدير البحري، ويساعد حتشبسوت في حكم البلاد باعتبارها أول امراءة تحكم البلاد.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية، التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.