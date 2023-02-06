متسلقة الجبال لـ«السفيرة عزيزة»: صعدت جبل كليمنجارو وشوفت سحر الطبيعة

يتعتبر تسلق الجبال هوايتها المفضلة، لا تخاف من السقوط ولا تخشى من الإصابات، هي راوية عبد الله، متسلقة الجبال، التي أكدت أنها تسلقت أول جبل في 2018: «الجبل كان تحدي لأن نسبة نجاح المتسلقين في تسلقه 30%، واعتبرته تحدي وبدأت أبحث وادرس الموضوع واكتسب الخبرات والاستعدادات المناسبة خاصة إني عمرى ما ألعب رياضة وأنا صغيرة».

الجبال في جورجيا

وأوضحت «عبدالله» خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع على فضائية «DMC»، أنها حاولت تسلق أحد الجبال في جورجيا ولكن منعتهم عاصفة ثلجية، وتم تغيير المسار إلى جبل آخر كثافته الثلجية أقل، وفقا لها: «بدأت ممارسة المشي في الجبال والمرتفعات والوديان في 2010 وحبيت الطبيعة والمشي فيها، وخلال سفري لدراسة الماجستير لقيت ناس كتير تسلقت جبل كليمنجارو، ولما رجعت مصر كملت رياضة المشي».

جبل كليمنجارو

وأشارت متسلقة الجبال إلى أنها تسلقت بعد ذلك جبل كليمنجارو، ويوم تسلق القمة بدأ مساءً، وفي الصبح بدأت الشمس في الظهور على ارتفاع الجبل الذي يبلغ من الارتفاع 5200 متر: «شوفت قمة الجبل مع الشمس وكانت بالنسبة لي سحر وإحنا فوق السحابة مع الهدوء».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.