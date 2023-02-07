أسرة مسرحية «حتشبسوت» في ضيافة «السفيرة عزيزة»: نسعى لتقديم الجديد

تحدثت كريمة بدير مخرجة العرض المسرحي «حتشبسوت» عن تفاصيل العرض، خلال لقائها في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، وتقدمه جاسمين طه زكي وشيرين عفت.

وأبدت كريمة بدير، إعجابها بفريق عمل المسرحية، والكاتب محمد زناتي، الذي كان يزورهم في الأوبرا بشكل يومي، لافتة إلى أنهم كانوا يحضرون البروفات معها، ويتناقشون سويًا في المشاهد التي يقدمونها عبر خشبة المسرح.

وأشارت إلى أنها تقدم عرض له رسالة، مشددة على أن كل عرض قدموه كان له رسالة أرادوا توصيلها للجمهور.

الحرص على عدم التكرار

وقال محمد زناتي مؤلف المسرحية، إن لديه مساحة من الالتقاء في الأفكار مع المخرجة، وقدما مسرحيات «إيزيس وحتشبسوت وعنترة»، مشددًا على أنهم حريصين على عدم التكرار وتقديم أشياء جديدة، لافتًا إلى أن تقديم أعمال مكررة لا يضيف لهم أي شيء ولا للتاريخ الفني.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.