مطربة عراقية تحكى لـ«السفيرة عزيزة» حياتها مع حرب الخليج وهروبها لمصر

ذكريات كثيرة عاشتها نادين الخالدي، مطربة عراقية، بين الحرب والهروب من وطنها ومجيئها إلى مصر، حيث اعتبرتها بلدها الثاني، وقالت إنها ولدت في العراق عام 1982 ودرست الموسيقى الكلاسيكية الغربية، متابعة: «لم اتواصل كثيرا مع الموسيقى العربية ولكن الحرب كانت موجودة دائما حولنا، وبعد حرب الخليج انتقلنا لمصر، وماتت والدتي ودفنت في مصر، وكانت محبة لجو مصر وحياتها هنا».

التسعينات في مصر

وأوضحت «الخالدي» خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع على فضائية «DMC»، أنها عاشت وأسرتها في التسعينات في مصر ومع بداية الألفية عادت للعراق وقد توفى والدتها، ثم انتقلت إلى السويد في 2001 مع اللاجئين، مضيفة: «الموسيقى أرقى لغة وأكثر شيء به سلام يليه الأكل والطبخ بشكل عام بغض النظر عن الخلفية الثقافية».

مدرسة في الهرم

وأشارت الفنانة نادين الخالدي، إلى أنها كانت تدرس في مدرسة في الهرم الموسيقى، وحينما انتقلت للسويد التقت سيدة وعاشت معها لمدة 6 سنوات وكانت ممثلة ومغنية أوبرا شهيرة في السويد.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.