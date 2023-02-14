4 معلومات عن أغنية غادة رجب الجديدة «كل الحب ده»

أصدرت الفنانة غادة رجب بالتعاون مع شركة مزيكا، أغنيتها الجديدة «كل الحب ده» عبر قناة الشركة بموقع الفيديوهات يوتيوب، وعبر المنصات السمعية والإلكترونية.

غادة رجب تطرح أغنية عبر قناة مزيكا

ترصد «الوطن» 4 معلومات عن أغنية غادة رجب «كل الحب ده»

- أول أغنية رومانسية لغادة رجب منذ أكثر من 5 سنوات.

- الأغنية كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو.

- من إنتاج شركة مزيكا.

- طرحت بمناسبة عيد الحب.

الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة

يذكر أن الفنانة غادة رجب، قالت عن غيابها في مقابلة تلفزيونية مؤخرا: «غيابي له عدد من الأسباب، أبرزها هو الولادة والأمومة، وبسببه أصبحت أتباطئ في العمل، لكن الأغنيات الحلوة تجبر الفرض على العمل والتواجد، لكن أنا عندى أغاني كتير والفترة الجاية هتنزل، وفي حفلات غنائية كمان».

كانت غادة رجب أعلنت مؤخرا أمنيتها في فقدان جزء من وزنها الذي اكتسبته بعد الولادة خلال الفترة الماضية، الذي اصبحت غير راغبة عنه، حيث ظهرت به خلال غنائها في احدى حفلات المركز الكاثوليكي.