غادة رجب عن دلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي: «كنت بحس إنهم أصغر مني»

كشفت الفنانة غادة رجب، مواقف مؤثرة جمعتها مع الفنانات رجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز وميرفت أمين، قائلة إنها كانت تشعر بالأمان والراحة حينما تقضي وقتا معهم، متابعة: «الناس دي متتعوضش، واتعلمت منهم يعني إيه صداقة وإخلاص وواجب والأصول».

الناس بتستغرب خروجاتي مع ميرفت أمين

وأضافت غادة رجب خلال تصريحات تليفزيونية، أن البعض كان يستغرب بأنها كانت تقضي أوقاتا معهم رغم فارق السن، متابعة: «الناس كانت بتستغرب إن خروجاتي وسهراتي معاهم لأننا مش نفس الجيل بس أنا بحس إنهم أصغر مني، وفيه إحساس بالأمان مش بلاقيه مع حد، وبيبقوا حريصين إني أبقى موجودة».

وفي سياق آخر، تحدثت عن علاقتها مع ابنتها، قائلة: «أنا مكرسة حياتي لبنتي وسعيدة جدا بالدور ده والأولوية ليها، بنتي أهم حاجة في حياتي».

وروت غادة رجب موقفا مضحكا مع بنتها الصغيرة وكلاب منة حسين فهمي، قائلة: «لقيتها بتلعب مع الكلب وحاطة صوابعها في بق الكلب ومبقتش عارفة أعمل إيه، قعدت أضحك».

مش عاوزة بنتي تتربى على الخوف

وتابع: «ليلى اتولدت نسخة مني بعدين بقت شبه عبدالله، وكانت لسه مولودة جديد، بعدين قعدت أغنيلها لقيتها بصتلي، بتحب أغاني ستو أنا والغزالة رايقة، وأغنية أصالة غلبانة».

وأشارت إلى أن أكثر عقدة نفسية لا تريد ابنتها تتربى عليها الخوف، مضيفة: «وبقيت بخاف أكتر، عانينا من أشياء نفسية، ولا أريد ابنتي تتعرض لها».

كما كشفت عن رأيها في الفنان حسين الجسمي والفنان كاظم الساهر، مردفة: «دول معلمين المسرح هم تركيبة كاملة ومعندهمش هفوة في شغلهم».