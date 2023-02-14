كلمات أغنية أحمد جمال الجديدة «جاني في أوانه» بعد طرحها على قناته الرسمية

طرح الفنان أحمد جمال أغنيته الجديدة «جاني في أوانه»، منذ قليل، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وعدد من المنصات السمعية والإلكترونية وصفحاته الرسمية على منصّات التواصل الاجتماعي.

أغنية «جاني في أوانه» لـ أحمد جمال من كلمات مصطفى ناصر

أغنية «جاني في أوانه» لـ أحمد جمال من كلمات مصطفى ناصر وألحان تيام علي، وتوزيع محمد شفيق، وإنتاج ويف.

وتقول كلمات أغنية أحمد جمال «جاني في أوانه»

سلمت عليه بإيديا حنت على قلبي الدنيا

مادرتش انا ايه اللي بيحصل ولا شايف فيه ايه حواليا

فـ ثواني بقيت مرتاحله ولاقيت باب قلبي فتحله

ولاقيتني بقوله بحبه .. مالحقتش حتى ألمح له

ده جاني فـ اوانه وساعته وزمانه نصيبي ابتسملي لما عيونه بانوا

سنين قلبي راهن يشوف قلب زيه وجه و ادي قلبي بيكسب رهانه

«جاني في أوانه» أجدد أغنيات أحمد جمال

يذكر أن أغنية «جاني في أوانه» هي أحدت أغنيات أحمد جمال لعام 2023، حيث كانت آخر أغنيات أحمد جمال الجديدة، «خطير خطير»، والتى طرحها نهاية العام الماضي 2022، وحققت نجاحا كبيرا.