إنقاذ القطة «أمل» بعد مرور 178 ساعة تحت أنقاض زلزال تركيا (صور)

لاتزال القصص الإنسانية المذهلة والمؤثرة تخرج من تحت الأنقاض، في اليوم التاسع من زلزال تركيا وسوريا المدمر، لاسيما دور رجال الإنقاذ الذين يؤدون مهامهم الأصعب على الإطلاق، من أجل إنقاذ الأرواح سواء كانت البشر أو الحيوانات.

أطلقوا عليها اسم «أمل»

ونجح رجال الإنقاذ في إنقاذ قطة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في تركيا، عقب مرور 178 ساعة على الزلزال العنيف الذي وقع جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة، وأطلقوا عليها اسم «أمل».

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

جاء ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا غير النهائية إلى أكثر من 37 ألف قتيل، بينهم 31 ألفا و974 في تركيا وإصابة أكثر من 81 ألفا آخرين، بحسب ما نقلته قناة «سكاي نيوز» عربية عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء.

21 هزة ارتدادية تضرب تركيا اليوم

يشار إلى أن زلزالا عنيفا ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، في السادس من فبراير الجاري، وأسفر عن سقوط عشرات آلاف القتلى والمصابين والمشردين، إلى جانب انهيار آلاف الأبنية في البلدين.

كما ضربت 21 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3 و3.9 درجة على مقياس ريختر، مناطق وسط وشرق وغرب تركيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.