«مستقبل وطن» في المحافظات يواصل تصفيات مسابقة أوائل الطلبة

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، أمس الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

فى محافظة القاهرة،افتتحت أمانة التعليم والبحث العلمي بقسم المقطم، مسابقة «أوائل الطلبة»، للموسم الثاني على التوالي حيث تسابق مدارس رواد المستقبل بالمقطم ضد مدارس مصر القديمة والمقطم الثانوية في جو من الحماس.

كما نظمت أمانة التعليم والبحث العلمي بقسم الزاوية الحمراء، بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، فعالية للحصول على شهادة محو الأمية.

كما أعلنت أمانة قسم حلوان، فوز مدارس حلوان بالمرحلة الابتدائية والثانوية بالمركز الأول في مسابقة أوئل الطلبة.

كما شاركت أمانة التعليم والبحث العلمي بقسم التبين، بتصفيات مسابقة «أوائل الطلبة»، التى أقيمت بمدرسة الفسطاط الثانوية العسكرية، حيث فازت مدرسة الصلب الإعدادية بنين عن المرحلة الإعدادية بإدارة التبين التعليمية عن قطاع جنوب القاهرة.

إطلاق القافلة الطبية المجانية لصحة المرأة

وفي محافظة الجيزة، واصلت أمانة قسم الحوامدية، إطلاق القافلة الطبية المجانية لصحة المرأة، وشهدت القافلة التي أقيمت بمنطقة مني الأمير إقبالًا كبيرًا ومتزايدًا من الأهالي خلال ساعات العمل، مع تواجد فرق عمل الحزب لتنظيم وتيسير الأمور للمواطنين للاطمئنان على صحتهم.

كما أطلقت أمانة مركز أوسيم، أولى قوافلها لمحو الأمية التي ستجوب كافة قرى المركز تفعيلًا لمبادرة الحزب «أنتِ عظيمة» وشهدت أولى القوافل بمدينة أوسيم حشودًا كبيرة من الأهالي بحضور لجنة من هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

كما أطلقت أمانة قسم الوراق، حملة للصيانة الشاملة للمنشآت التعليمية تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني، وتم تنفيذ تنفيذ حملة صيانة شاملة لمبني كنترول المرحلة الإعدادية وذلك بتعاون مثمر مع مجلس الأباء والأمناء بالإدارة التعليمية، وشملت الحملة صيانة كراسي وترابيزات وأبواب وصيانة موتور الكهرباء مع تغيير اللمبات والتجهيزات الكهربائية للمبني ولوحة الكهرباء العمومية للمطبعة السرية لامتحانات النقل بالإدارة.

وفي محافظة قنا،واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، التصفيات الأولي من المرحلة الثالثة لمسابقة "أوائل الطلبة"، في قاعة معسكر قنا الدائم بمدينة قنا، بين مدارس المرحلة الثانوية، وأسفرت نتائج المسابقة كالأتي، بفوز مدرسة دشنا الثانوية بالمركز الأول علي مستوي المحافظة، وصعودها لتصفيات المرحلة النهائية علي مستوي الجمهورية، وشهدت المسابقة مشاركة 649 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية وهي 334 مدرسة علي مستوي المرحلة الابتدائية و250 مدرسة علي مستوي المرحلة الإعدادية و65 مدرسة علي مستوي المرحلة الثانوية.

وفي محافظة البحر الأحمر،أختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة" على مستوى المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية بين طلاب وطالبات المراحل التعليمية الثلاثة "ابتدائى- إعدادى- ثانوي"، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز الآتي، فوز مدرستي الجيل الصاعد الإبتدائية بالمركز الأول، ورأس غارب الإبتدائية بالمركز الثاني، وفي المرحلة الإعدادية، انتهت بفوز مدرستي المنياء الإعدادية بالمركز الأول، والسادات الإعدادية برأس غارب على المركز الثاني في منافسات المرحلة الإعدادية، وفوز مدرسة كمال الدين حسين همام الثانوية بالقصير بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالي فيما حققت مدرسة سفاجا الثانوية بنات المركز الثاني، وذلك على مستوى المحافظة.

العنف المدرسي

وفي محافظة الوادي الجديد،نظمت أمانة مركز بلاط، ندوة صحية عن العنف المدرسي، وذلك بمدرسة بلاط الإبتدائية الجديدة.كما أستأنفت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، بموسمه الثاني، فى المرحلة الثانوية والتي أسفرت عن فوز مدرسة "موط" الثانوية بنات بمركز الداخلة، والتي صعدت على مستوى الجمهورية.

وفي محافظة المنيا،إستأنفت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، بنسخته الثانية، في مختلف المراكز، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة "إبتدائى- إعدادى- ثانوي"، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي، فوز مدراس أشروبة الإبتدائية ببني مزار، والبسقلون الإعدادية بالعدوة، وصندفا الثانوية ببني مزار.

وفي محافظة المنوفية،نظمت أمانة مركز ومدينة منوف، قافلة طبية بيطرية، لعلاج الثروة الحيوانية، والطيور المنزلية، بالمجان، في قرية طملاى، وجاءت القافلة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، وذلك لتقديم خدمات الكشف البيطرى والعلاج وأمصال الوقاية للحيوانات والطيور، والتواصل مع الأهالي من خلال التوعية حول كيفية التعامل في العديد من الأمور المتعلقة بالحالات البيطرية التابعة لهم، حيث شهدت إقبالا كبيرا، وأبدى الأهالى فى القرية رضاهم عما تقدمه القافلة من خدمات بيطرية مجانية.

وفي محافظة الإسماعيلية،واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، بنسخته الثانية، بين طلاب وطالبات مدراس المراكز، حيث شهدت منافسات قوية بين صفوف الطلاب، علي مستوى المراحل التعليمية الثلاثة "إبتدائى- إعدادي- ثانوى"، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز للمرحلة الثانوية كالأتي:- 1- فى مركز فايد، انتهت بفوز مدرسة الفنار تعليم أساسي.2- فى مركز أبو صوير، انتهت بفوز مدرسة أبو صوير المشتركة.3- فى مركز القصاصين، انتهت بفوز مدرسة القصاصين ج.4- وفي مركز القنطرة غرب، انتهت بفوز مجمع فاطمة الزهراء.

وفي محافظة الغربية،نظمت أمانة مركز بسيون، ندوة توعوية عن زواج القاصرات لطلبة الثانوية العامة وتوعية الطالبات التوعية السليمة لتفادي مشاكل الزواج المبكر ومخاطره.

كما أطلقت أمانة قسم ثان المحلة، دورة الفوتوشوب، بهدف تقديم مواد علمية يستفيد منها المواطنين فى سوق العمل. كما استجابت أمانة مركز السنطة، لطلبات أهالى المركز، بتوفير سلعة الأرز الأبيض بسعر مخفض بالمعرض الدائم الذي أطلقه الحزب بمركز السنطه أمام بنك مصر مدخل كفر كلا الباب، بسعر مخفض بقيمة 14.50 جنيها للكيلو للمواطنين.

وفي محافظة الفيوم،قامت أمانة بندر ثاني الفيوم، بأهداء أطقم من الملابس لأطفال مدرسة النور للمكفوفين بحي كيمان فارس بالفيوم، حيث تم تجهيز أطقم الملابس الجديدة، بمقر أمانة بندر ثاني، ثم قام الوفد بزيارة المدرسة وكان في استقبالهم مدير المدرسة، وهيئة التدريس.كما أستأنفت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، بنسخته الثانية، والتي أقيم في مقر ديوان عام مديرية التربية والتعليم، للمرحلة الإعدادية بمشاركة 7 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة الفيوم بمشاركة 49 طالب وطالبة، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم، فوز مدرسة الشروق الخاصة الإعدادية، فى إدارة غرب بالمركز الأول، ومدرسة جردو الإعدادية بالمركز الثاني.

وفي محافظة بني سويف،أطلقت أمانة الشباب بمدينة بني سويف، الملتقى الثالث لشباب الحزب بالمحافظة، تحت عنوان "ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر"، بمشاركة 420 شاب وفتاة، حيث ضم الملتقى العديد من ورش العمل المتخصصة في مجال ريادة الاعمال والتكنولوجيا، كذلك عرض نماذج لريادة الأعمال الناجحة من الشباب وتوزيع هدايا تذكارية على هامش الملتقى، وذلك بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل في مدينة بني سويف، وحضر الملتقي 420 شاب بالإضافة إلى أمناء شباب المراكز وأعضاء هيئة مكتب امانات الشباب علي مستوى المحافظة، وجرى تقسيمهم إلى على عدة ورش عمل متنوعة ومتخصصة في مجال ريادة الاعمال والتكنولوجيا.

وفي محافظة أسيوط،واصلت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، دورات البرنامج التدريبي لتنمية المهارات السياسية والمعرفية لأمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة مكتب أمانة محافظة أسيوط، يأتى ذلك فى إطار تطوير الأداء وإكساب المهارات اللازمة سواء كانت مهارات سياسية أو معرفية للأعضاء فى الحزب.كما واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مختلف مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية وندية بين المدراس 8 المشاركة في المسابقة، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم في نتائج المرحلة الثانوية، وأسفرت بفوز مدرسة جمال العطيفى ث بنين، ومدرسة الواسطى ث المشتركة، ومدرسة خديجة يوسف ث بنات، ومدرسة البدارى ث المشتركة.

وفى محافظة الدقهلية،واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، تصفيات منافسات "أوائل الطلبة"، للمرحلة الثانوية بين مختلف مراكز المحافظة، حيث شارك عدد 5 مدارس بإجمالى عدد 45 طالب وطالبة بين عدد 5 مراكز، وأسفرت نتائج التصفيات عن فوز مدرسة السنبلاوين الثانوية.

وفي محافظة شمال سيناء،إستأنفت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، في المرحلة النهائية، حيث شاركت 6 إدارت تعليمية على مستوى المحافظة كل إدارة بثلاث مراحل تعليمية، والتي أسفرت نتائج اليوم، فوز 3 إدارات في كل مرحلة تعليمية، في المرحلة الإبتدائية، فوز إدارت العريش التعليمية، إدارة بئر العبد التعليمية، إدارة الشيخ زويد التعليمية"، وفي المرحلة الإعدادية، فوز إدارة العريش التعليمية، وإدارة بئر العبد التعليمية، وإدارة الشيخ زويد التعليمية"، وفي المرحلة الثانوية، فوز إدارة العريش التعليمية، إدارة بئر العبد التعليمية، إدارة الشيخ زويد التعليمية، ومن المقرر أن تستكمل غداً الأربعاء باقي مراحل المسابقة ليتم الإعلان الرسمي للفائز بالمركز الأول على مستوى المحافظة في كل مرحلة تعليمية.

وفي محافظة أسوان،واصلت أمانة مركز دراو، تنظيم القافلة الطبية المجانية، للكشف علي أمراض العيون، وتوجيه قافلة طبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة مسببات فقدان البصر إلى قرية المنصورية بغرب النيل وتوابعها وذلك بالتعاون مع مركز آي كير للعيون، وشهدت القافلة توافد عدد كبير من المواطنين بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

مسابقة "أوائل الطلبة"

وفي محافظة الإسكندرية،اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، منافسات مسابقة "أوائل الطلبة"، للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي أسفرت عن فوز مدرسة الرشيد الخاصة بإدارة العجمي بالمركز الأول، ومدرسة المدينة المنورة بنين بإدارة المنتزة أول بالمركز الثاني، وذلك للمرحلة الإبتدائية، وفوز مدرسة النهضة الإعدادية بنات بإدارة العامرية بالمركز الأول، ومدرسة الياسمين الخاصة بإدارة المنتزة ثان بالمركز الثاني، وذلك للمرحلة الإعدادية، وفوز مدرسة شهداء الأقصى الثانوية بإدارة وسط بالمركز الأول، ومدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بإدارة المنتزة أول بالمركز الثاني، وذلك للمرحلة الثانوية.

توفير فرص عمل للشباب

وفي محافظة السويس،واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، توفير فرص عمل للشباب، فى المرحلة الثانية من ملف توظيف الشباب، حيث تم عمل العديد من البروتوكولات مع بعض الشركات والمصانع بالعين السخنة والمنطقة الصناعية وتم تشغيل العديد من الشباب، وتم عقد بروتوكول تعاون بين الحزب بالسويس وأحد الشركات، لتشغيل 50 شاب من شباب السويس بالشركة، وتم الاتفاق على تشغيل الشباب على مراحل وفق التخصصات المطلوبة.كما واصلت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، برنامجه لتدريب الكوادر السياسية بهيئة مكتب المحافظة فى الموضوعات التالية "إدارة الضغوط- تاريخ الحياة الحزبية- فن التعامل- مهارات العرض والتقديم".كما واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، بنسخته الثانية، في مرحلتها الأخيرة، بين الإدارات التعليمية الثلاثة فى المراحل "الإبتدائية والإعدادية والثانوية"، حيث تم صعود مدرسة من كل إدارة لكل مرحلة، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي، فوز مدرسة آمون بورتوفيق الإبتدائية بالمركز الأول.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.