مستقبل وطن يعقد ورشة عمل لبحث سبل تطوير منظومة الشباب والرياضة بالمحافظات

احتضنت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، فعاليات ورشة العمل التي تعقدها أمانة التدريب والتثقيف.

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

حضر الجلسة محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس أحمد الجندي أمين التدريب والتثقيف.

وشهدت الجلسة الأولى الحديث حول جميع الموضوعات التي تخص مشاكل وآليات وتطوير منظومة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

وشهد الجزء الثاني من الجلسة الحديث حول كيفية إدارة الحملات الانتخابية وتاريخ ونشأة الحياة الحزبية في مصر وتطورها.

توزيع شهادات الحضور

وفي ختام الجلسة، تم توزيع شهادات حضور على جميع كوادر الحزب المشاركين بالجلسة.

ويأتي ذلك انطلاقا من دور الحزب الخدمي للشباب، والعمل على حل كافة المشكلات التي تخص منظومة الشباب والرياضة وتهيئة البيئة المناخية اللازمة لاحتياجاتهم الرياضية إضافة إلى دور الحزب التوعوي والتثقيفي المتعلق بالعمل العمل السياسي وتاريخ نشأة الأحزاب السياسية وكيفية إدارة الحملات الإلاعلانية بالإنتخابات وذلك حرصا من قادة الحزب على نضوج الوعي السياسي الشبابي.