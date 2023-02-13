نائب رئيس «مستقبل وطن»: الحوار الوطني فرصة ذهبية للاستماع لجميع الآراء

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في إبريل الماضي، جاء لجمع شمل المجتمع المصري نحو رأي واحد قائم على توافق شامل من القوى الوطنية وجميع فصائل المجتمع.

حسام الخولي: الحوار الوطني فرصة ذهبية

وأضاف حسام الخولي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني فرصة ذهبية للاستماع لجميع الآراء ووجهات النظر من المشاركين بشأن القضايا المجتمعية التي تهم المواطنين لا سيما المحاور الثلاثة التي حددها مجلس أمناء الحوار، وتتمثل في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وشملت ملفات مهمة لدى المواطنين.

توقيت إطلاق الحوار الوطني

وبسؤاله عن توقيت إطلاق الحوار الوطني، قال نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توقيت إطلاق الحوار مناسب للغاية إذ أن الدولة عمدت خلال السنوات الماضية على استعادة قوتها وتثبيت أركانها عقب سقوط جماعة الإخوان وانتهاء عصر الفوضى.

واختتم نائب رئيس حزب مستقبل وطن حديثه موجها دعوته لجميع القوى الوطنية بالتكاتف حول الرأي الأصلح للبلاد، وعدم التشدد لرأي محدد ووضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.