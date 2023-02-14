رابط الدخول على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين.. وخطوات التسجيل

تتيح وزارة التربية والتعليم، المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين، والتي تستأنف عملها الذي استمر في إجازة نصف العام، من يوم الأحد المقبل الموافق 19 فبراير حتى 2 مارس المقبل.

وفي السطور التالية، نعرض رابط المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين، للراغبين في تلقي التدريب على المناهج الجديدة التي تضعها وزارة التربية والتعليم.

المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين

ويمكن الدخول على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين من خلال الضغط هنا.

وتأتي تلك التدريبات في إطار إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المعلمين المستهدفين لتدريبهم على المناهج الجديدة المقررة على الطلاب خلال الفصل الدراسي لثاني للعام الجاري 2022-2023.

ووجهت وزارة التعليم، المديريات والإدارات التعليمية، بسرعة التنبية على المعلمين المستهدفين للتدريبات الإلكترونية لإعداد العدة والالتزام، بالإضافة إلى إجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس للتأكيد علي المعلمين المستهدفين من الحصول على كل التدريبات المعلن عنها والشهادات.

تسجيل الدخول على الأكاديمية المهنية للمعلمين

- ويمكن الدخول على الأكاديمية المهنية للمعلمين من خلال الرابط المخصص، لذلك جرى اختيار تدريب المعلم عن بعد وبعدها يجرى إدخال البيانات الشخصية للمعلم ثم كود المعلم.

- يطلب من المعلم حجز دورة التدريب والاختبار.