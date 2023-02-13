القوى العاملة تشارك في تدشين مشروع دمج وتوظيف الشباب مع منظمة دولية

شاركت وزارة القوى العاملة،اليوم الاثنين، بالتعاون مع المنظمة الدولية لتنمية الأسرة والمجتمع (بلان انترناشيونال إيجيبت)، في فاعليات تدشين مشروع دمج وتوظيف الشباب.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قابلية الشباب من الجنسين للتوظيف ودمجهم فى مجال ريادة الاعمال من خلال بناء القدرات للشباب المصريين من خلال برامج المهارات الحياتية وإدارة الأعمال ليتمكنوا من تأسيس أعمالهم الناشئة وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قائمة، وتزويدهم بالمهارات الفنية المطلوبة حسب متطلبات سوق العمل ودمجهم فى الحياة الإقتصادية من خلال إلتحاقهم بإحدى المسارين: ريادة الاعمال وتأسيس الاعمال الناشئة أو التوظيف لدى الآخرين في وظائف لائقة، بمشاركة الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة، وسفارة الدنمارك في القاهرة.

إطلاق مشروع دمج وتوظيف الشباب

وقال وزير القوى العاملة حسن شحاتة في كلمته التى ألقتها نيابة عنه آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، أننا اليوم بصدد إطلاق مشروع «دمج وتوظيف الشباب»، جاهزون للمستقبل، المقرر تنفيذه بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة بلان انترناشيونال و بدعم كريم من وزارة الخارجية الدنماركية دانيدا.

وأضاف أن العالم يشهد العديد من التحولات الجذرية في ظل العولمة والثورة الصناعية الرابعة والتحولات التكنولوجية فضلاً عن تداعيات كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية، كل ذلك له عظيم الأثر على الأوضاع الاقتصادية وأسواق العمل الوطنية والعالمية، حيث نشهد اليوم واقعا جديدا مليئا بالفرص والتحديات التي توجب علينا أن نتعامل معها من خلال مبادرات وآليات عمل مبتكرة وغير نمطية.

تدريب الشباب على المهارات المستقبلية المطلوبة

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمواكبة هذه المتغيرات من خلال بناء القدرات وتدريب الشباب على المهارات المستقبلية المطلوبة لتحقيق مزيد من التوازن بين جانبي العرض والطلب وتسهيل عملية انتقال الشباب المصري إلى سوق العمل.

وفي هذه الصدد، فإن وزارة القوى العاملة تعمل حاليا بالتعاون مع كل الجهات الوطنية ومنظمة العمل الدولية على اعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي ستشكل خارطة طريق لنا جميعاً نعمل من خلالها على رسم السياسات التي تسهم في خفض معدلات البطالة على الصعيد الوطني مع زيادة القدرة التنافسية للشباب المصري في أسواق العمل العالمية، فضلا عن انشاء المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل والتي تهدف الي بناء قدرات وتطوير اداء فريق عمل الوزارة لرصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واستقراء معلوماته.

ونوه الوزير بأنه على ثقة أن جهود الدولة الحثيثة لن تؤتي ثمارها إلا من خلال التنسيق وتضافر الجهود بين كل الوزارات والجهات الوطنية والمنظمات الدولية المعنية وكذلك جمعيات المجتمع المدني لتعزيز مسيرة التنمية، بما يتلاءم مع أولويات الحكومة المصرية ويسهم في خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل لائقة للشباب المصري ويحقق نمو شامل ومستدام على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية.