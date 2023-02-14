أكاديميون: نجاح مؤتمر الدلتا الدولي دفعة للبحث العلمي والصادرات الرقمية

اختتم المؤتمر الدولي العلمي، فاعلياته، والذي انعقد الأسبوع الماضي بالقاهرة بفندق سميراميس أنتركونتننتال بعنوان «الاستدامة الخضراء نحو تحول رقمي مبتكر»، ونظمه معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإداريه والمحاسبية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وحضور أيمن مختار، محافظ الدقهلية والعديد من ممثلي المؤسسات ورؤساء وأستاذة الجامعات والباحثين المصريين والعرب والأجانب.

البحوث العلمية للباحثين والمحكمين مصريين واجانب

وقال الدكتور عبد الوهاب الراعي، أستاذ الإدارة المساعد بكلية الإدارة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ووكيل المعهد، إن المؤتمر تناول 50 بحثا علميا لباحثين ومحكمين مصريين وأجانب من دول مختلفة منها الهند وبريطانيا والمجر، والأبحاث نشرها يجرى بمجلات دار نشر إسبرنجر الألمانية الأكبر عالميا والأفضل بمعامل التأثير الدولي، بمجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي، وغيرها بتكنولوجيا المعلومات.

وصرح الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس الاتحاد العربي للتعليم الخاص ورئيس مجلس أمناء جامعة وأكاديمية الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بالإشادة الدولية والمحلية بنجاح تنظيم المؤتمر وما انتهى إليه تمثل دفعة ملموسه نحو دعم البحث العلمي بمجالات التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 والبيئة الملائمة لحياة أفضل تماشيا مع قمة المناخ العالمية الأخيرة بشرم الشيخ، وأيضا يمثل دعم لزيادة الصادرات الرقمية، وبالتالي دخل متجدد للبلاد من العملة الصعبة.

اختتام المؤتمر

وانتهي الراعى إلى أن هذا الجهد المؤسسي المتميز لفريق عمل يعمل باستراتيجية برئاسة الدكتور محمد ربيع رئيس أمناء جامعة وأكاديمية الدلتا للعلوم والدكتور أحمد أبو الفتوح عميد المعهد، والأستاذ إيهاب ربيع الأمين العام للمعهد.