أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات تضم 17 محافظة.. تحذير من 3 ظواهر جوية

ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدًا بالمحافظات، وتشير التوقعات إلى سقوط أمطار على 17 محافظة مع تكون 3 ظواهر جوية تبدأ تأثيرها خلال الساعات المقبلة، حيث تتكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية مع وجود الغيوم الجزئية وفرص أمطار غزيرة إلى متوسطة.

أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات وحالة الطقس

وعن وأماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات، أوضح البيان تعرض محافظات جنوب الوجه البحري وهم «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية» إلى سقوط أمطار بنسبة 40% مع طقس مائلًا إلى البرودة ليلا ونهارا ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

وفيما يتعلق بأماكن سقوط الأمطار غدًا الأربعاء وحالة الطقس في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه وهم «البحيرة، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح» تُشير التوقعات إلى سقوط أمطار غزيرة تصل إلى 60%، مع طقس شديد البرودة ليلاً مائلا إلى البرودة نهاراً مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية وسجلت العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة.

فرص سقوط الأمطار غدا

ويشهد طقس محافظات القاهرة الكبرى وهم «الجيزة، القاهرة، القليوبية»، سقوط أمطار تصل إلى 30%، مع طقس غائم جزئيا وتكون الشبورة المائية فيما سجلت درجات الحرارة العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجات.

وتتعرض محافظتا السواحل الشمالية الشرقية وهما «بورسعيد، السويس» إلى أمطار غزيرة تصل إلى 60%، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتكون الشبورة المائية.

رياح بسرعة 36 كيلو

وتنعدم فرص سقوط الأمطار والشبورة المائية غداً الأربعاء في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تنشط بهم الرياح التي سجلت سرعتها 36 كيلو متر في الساعة مع تكون الغيوم .

بينما تشهد محافظات شمال الصعيد وهم«الفيوم، المنيا، بني سويف، سوهاج»، انخفاض كبير في درجات الحرارة مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، وسجلت العظمى 17 درجة والصغرى 5 درجات.