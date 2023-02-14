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مليار و300 مليون دولار إجمالي صادرات مصر من الملابس الجاهزة في 2022

كتب:

أحمد حامد دياب
08:38 م | الثلاثاء 14 فبراير 2023
صناعة الملابس الجاهزة

صناعة الملابس الجاهزة

كشفت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، قيمة الملابس التي صدرتها مصر خلال العام الماضي2022، موضحة أن مصر صدرت ملابس بمليار و300 مليون دولار في 2022 بزيادة قدرها 11% عن العام الماضي.

تقليل استخدام الطاقة في عمليات الصناعة

وأعربت لويس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، عن أمنيتها بتعافي الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على الملابس المصرية.

وأشارت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى أن الصناعة المصرية متجهة للاستدامة وتحول مصانعها للمصانع الخضراء، مؤكدة أن أغلب الدول تأمل في تقليل استخدام الطاقة في عمليات الصناعة.

عمل بعثات ترويجية

وكشفت عن المسهتدف خلال الفترة القادمة في مجال الملابس الجاهزة، مشيرة إلى أنه من المستهدف زيادة صادرات الملابس 30%، مؤكدة أن الصادرات زادت بنسبة 22 %، منوهة بأن الأزمة الروسية الأوكرانية تبعها انخفاض الطلب على المنتجات، ويجرى عمل بعثات ترويجية للعديد من الدول بالتعاون مع المكاتب التجارية التابعة لوزارة الصناعة.

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