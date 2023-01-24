رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالإسكندرية: خصومات الأوكازيون تصل إلى 40%

بدأ الأوكازيون الشتوي مبكرا في محافظة الإسكندرية قبل موعده السنوي المعتاد في فبراير من كل عام، بحسبما ذكره ناصر السيد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، موضحا أن المصانع منحت الخصومات للتجار لوضعها على البضائع.

خصومات تتراوح بين 20 و40%

وقال «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الخصومات تتراوح بين 20 و40%، موضحًا أن أسعار الملابس الشتوية لم تزد كثيرًا في الفترة السابقة، لوجود بضائع متوفرة في المصانع.

الخصومات على كل فئات الملابس

وأوضح أن الخصومات تكون على كل فئات ملابس السيدات والرجال والأطفال، متابعًا أن التجار يرغبون في بيع بضائعهم كلها قائلًا: «البضاعة مينفعش تقعد، والزبون بيفهم أنها قديمة».