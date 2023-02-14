رئيس القناة الوثائقية لـ«الحياة»: المصريون أول من وثقوا على وجه الأرض من خلال جدران المعابد

قال شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية، إن مصر وأولادها وكوادرها راسخين في مجال الوثائقيات منذ مطلع القرن العشرين، لافتا إلى أن القناة هي الأولى في مصر، لكن مصر لها تجارب كثيرة من خلال أبنائها، والأشقاء والدول المجاورة، كانوا يعتمدوا على الكوادر المصرية وحكايات الشوارع المصرية، التي تعد لب الإقليم العربي.

القصص المصرية

وأوضح «سعيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية الحياة، أنه مع مرور الوقت، وجدنا أنه يتم تحويل القصص المصرية والحقائق لصالح اتجاهات معينة، متابعا «كان يشغلنا سبب رواية حكايتنا المصرية على لسان آخرين، خاصة ونحن أولى بتاريخنا وحكاياتنا».

القناة الوثائقية

وأشار رئيس القناة الوثائقية، إلى أن المصريين هم أول من وثقوا على وجه الأرض، وبدأو بالبرديات وجدران المعابد، لافتا إلى أن مصر تؤسس أول قناة وثائقية من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتعمل على استنهاض الصناعة في الوطن بشكل عام، وتتيح الفرصة أمام المخرجين الشباب وشركات الإنتاج الخاص وغيرها من ما يتم الاستحواذ عليه من الخارج، بالإضافة إلى أن القناة تستهدف المشاهد المصري والعربي، وستعلن خلال الساعات المقبلة عن البرامج المقدمة، وسنقدم أفلام عن تاريخ محمود الخطيب وحسن شحاته.