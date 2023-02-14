الإعلامية منى عبدالغني: القناة الوثائقية نجحت في التعاون مع شركات من مختلف دول العالم

قالت الإعلامي منى عبدالغني، إن القناة الوثائقية نجحت في التعاون مع شركات من دول العالم المختلفة مثل سويسرا والنمسا وبريطانيا وبيرو وأمريكا وفرنسا وهولندا وإسبانيا؛ لتوفير مواد وثائقية تغطي موضوعات مختلفة تهم جميع المشاهدين، وتقدم محتوى ثريا يحترم المشاهد ويعرض للمرة الأولى على الشاشات العربية، وتعد نقلة نوعية لمصر والعالم العربي.

وأضافت خلال تقديمها برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على شاشة CBC: «الزميل أحمد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة، قال إننا نهدف إلى إتاحة المواد العلمية والتاريخية والفنية والسياسية والعسكرية التي توفر للمشاهد المصري والعربي إطلالة على العالم كله، بمروياته الكبرى وقضاياها الملحة، بحيث تتيح له النظر بعيون حضارات وثقافات أخرى على الماضي بأكمله».

أفلام حاصلة على جوائز

تبدأ أول قناة وثائقية مصرية بثها الأحد المقبل في الثامنة مساء، ونجحت القناة في الاستحواذ على مجموعة من الأفلام الوثائقية التي حظيت بتقدير عالمي.

وأوضحت قناة «الوثائقية» التابعة لقطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ نسبة من الأفلام الوثائقية المستحوذ عليها حاصلة على جوائز عالمية في مهرجانات مختلفة، وأنّ هذا المعيار هو أحد المعايير التي تتحراها القناة في سعيها للاستحواذ على مواد وثائقية استثنائية تجعل تجربة المشاهدة للمواطن المصري والعربي غير مسبوقة من حيث التنوع في المحتوى أو جودته.