5 مغامرات ممتعة بالفيوم خلال أيام الشتاء بأسعار منخفضة.. تزحلق على الرمال

بين الصحراء الصفراء، وأمام بحيرة المياه المسحورة التي يختلف لونها كل ساعة، حول النيران المشتعلة في الخشب، بينما يتم شواء الدواجن واللحوم على النيران، وخلفهم الخيم وحولهم غرود الرمال، يعيش العشرات مغامرة رائعة في صحراء الفيوم ليستمتعوا بدفء الجو الذي تتميز به المحافظة دون غيرها، في الوقت الذي تعاني محافظات أخرى من غزارة الأمطار.

وتتميز محافظة الفيوم، بالعديد من المغامرات التي يمكن أن يعيشها العشرات بمبالغ مالية ضئيلة، لذلك تنتعش السياحة بها في فصل الشتاء وفي وقت البرودة القارس، حيث يهرب الجميع إليها لدفء جوها ورخص أسعارها.

سفاري ممتعة في الصحراء

وقال مصطفى إسماعيل، منظم رحلات سفاري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ رحلات السفاري تشهد إقبالًا كبيرًا هذه الأيام نظرًا لاعتدال الجو في محافظة الفيوم، وعدم وجود أمطار مقارنة بباقي المحافظات، موضحًا أنّ رحلة السفاري توفر مغامرات رائعة للزوار، حيث تتضمن جولة في وادي الريان، ووادي الحيتان، وتسلق جبل المدورة، والاستمتاع بالبحيرة المسحورة، ومشاهدة النجوم، فضلًا عن الشواء والمكوث في الخيم.

500 جنيه للفرد الواحد

وأشار إلى أنّ أكثر ما يميز السفاري بالفيوم هو رخص أسعارها، موضحًا أنّ سيارة السفاري تأخذ 5 أشخاص، وتكون تكلفة الرحلة 1800 جنيهًا للفرد الواحد شاملة المياه المعدنية، والمشروبات، وألواح التزحلق على الرمال، أي أن نصيب الفرد يكون 360 جنيهًا، والـ 140 تكون تكلفة الوجبة التي يتناولها.

تزحلق على الرمال وركوب مراكب

وأضاف أنّ هناك الكثير من المغامرات التي يستمتع بها الزوار في محافظة الفيوم، بينها مغامرة التزحلق على الرمال أعلى الكثبان الرملية الناعمة سواء في وادي الريان أو البحيرة المسحورة، فضلًا عن ركوب مراكب شراعية في بحيرة وادي الريان، أو بحيرة قارون، والاستمتاع بمشاهدة الطيور المهاجرة.

تسلق جبل المدورة

على جانب آخر، أوضح محمد ربيع أنّ جبل المدورة أحد أبرز المغامرات المحببة لقلوب الزوار والسياح، موضحًا أنهم يتسلقون جبل المدورة، ليشاهدوا البحيرة المسحورة وشلالات وادي الريان من الأعلى والتي تتخذ شكل البانوراما، موضحًا أنّ العشرات من الزوار يحرصون على التقاط الصور التذكارية أعلى جبل المدورة.

ركوب الخيل والدراجات

وكشف أنّ هناك الكثير من زوار قرية تونس تحديدًا، يعشقون مغامرة ركوب الخيل والخروج للسير به في المياه على شاطئ بحيرة قارون، أو حتى التجول داخل القرية، فضلًا عن تنظيم جولات بالدراجات داخل قرية تونس وفي القرى المجاورة.

مشاهدة الطيور المهاجرة

وأشار أحمد منصور، مرشد سياحي، إلى أنّ أحد أجمل المغامرات التي يقبل عليها الكثيرون خصوصًا من الأجانب، هي مشاهدة الطيور المهاجرة التي يتجاوز عددها 80 نوعًا وتأتي إلى محافظة الفيوم في فصل الشتاء خلال موسم الهجرة لتضع البيض حتى يفقس ثم تكمل رحلتها.