قناة الحياة تستعرض بدء الدراسة بمدرسة الشهيد عبد العاطي في البحيرة بعد تجديدها

عرضت قناة «الحياة» فيديو لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمدرسة الشهيد محمد حسن عبد العاطي للتعليم الأساسي بقرية العادلي مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، التي جرى إحلالها وتجديدها وتوسعتها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مبادرة «حياة كريمة» أنشأت مبنى جديدا من 5 طوابق يضم 12 فصلًا دراسيًا

وقامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بإحلال وتجديد وتوسعة مدرسة الشهيد محمد حسن عبد العاطي، إذ أنشأت المبادرة مبنى جديدا بارتفاع 5 طوابق ويضم 12 فصلًا دراسيًا.

وتقع مدرسة الشهيد محمد حسن عبد العاطي للتعليم الأساسي بقرية العادلي مركز كفر الدوار، على مساحة 4200 مترمربع، وتضم مبنيين و32 فصلًا دراسيًا.

المدرسة تخدم قرية العادلي و11 تابع لها

وتستوعب مدرسة الشهيد محمد حسن عبد العاطي للتعليم الأساسي، 1030 طالبا، إذ تخدم قرية العادلي و11 تابع لها، وجرى تجديدها وتوسعتها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».